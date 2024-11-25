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北分署霸凌案新北勞檢慢半拍？ 勞工局指適用法源不同

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
北分署霸凌案討論多時，新北勞工局曾前往勞檢，新北市議員黃淑君批評，之前就要求要去稽查，不懂怎麼會慢半拍；勞工局則回應，輕生之吳姓員工為公務員，不適用職安法及勞基法，後來有接獲約僱人員申訴，適用職安法規定，因此派員檢查。記者李成蔭／攝影
北分署霸凌案討論多時，新北勞工局曾前往勞檢，新北市議員黃淑君批評，之前就要求要去稽查，不懂怎麼會慢半拍；勞工局則回應，輕生之吳姓員工為公務員，不適用職安法及勞基法，後來有接獲約僱人員申訴，適用職安法規定，因此派員檢查。記者李成蔭／攝影

北分署霸凌案討論多時，新北勞工局曾前往勞檢，新北市議員黃淑君批評，之前就要求要去稽查，不懂怎麼會慢半拍；勞工局則回應，輕生之吳姓員工為公務員，不適用職安法及勞基法，後來有接獲約僱人員申訴，適用職安法規定，因此派員檢查。

新北市議會今舉行定期會預算二讀會，議員黃淑君質詢有關新北勞工局勞檢北分署一事。黃說，先前有要求新北勞工局去稽查但遭拒絕，為何後來又去勞檢？當中也很多約聘僱，報導出來後為何勞檢狀況會這麼慢？黃淑君指出，現在很多約聘僱、代理教師、社工等遭受職場霸凌，像當初社會局也有社工出現身心受創情況，市府沒有配套措施，導致求助無門。

新北勞工局長陳瑞嘉強調，北分署輕生之吳姓員工為正式公務員，不適用職安法及勞基法，其遭受職場霸凌一事，應由該分署另依「公務人員安全及衛生防護辦法」、「公務員服務法」辦理。至於11月21新北勞檢處去北分署檢查一事，是因11月18接獲申訴，因該分署約僱人員及適用勞基法人員，仍適用職安法規定，因此派員檢查。

人事處長林正壹則說，針對相關事件，都是交由各單位去處裡，有一定機制及指引，例如要求處理事件的委員會組成有一定規範，包含府外專家、性別比例等，且有些個案也不是說加班多就一定是霸凌；社會局長李美珍也說，該個案之前情況已經有行政法院判決，後來又碰到該員陳情，因此就再次啟動調查。

北分署霸凌案討論多時，新北勞工局曾前往勞檢，新北市議員黃淑君批評，之前就要求要去稽查，不懂怎麼會慢半拍；勞工局則回應，輕生之吳姓員工為公務員，不適用職安法及勞基法，後來有接獲約僱人員申訴，適用職安法規定，因此派員檢查。記者李成蔭／攝影
北分署霸凌案討論多時，新北勞工局曾前往勞檢，新北市議員黃淑君批評，之前就要求要去稽查，不懂怎麼會慢半拍；勞工局則回應，輕生之吳姓員工為公務員，不適用職安法及勞基法，後來有接獲約僱人員申訴，適用職安法規定，因此派員檢查。記者李成蔭／攝影

公務員 勞工局 勞檢 社工 職場霸凌

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