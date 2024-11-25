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議員籲新北副市長主導因應霸凌案 陳純敬：不應疊床架屋

中央社／ 新北25日電
在勞發署發生公務員疑遭霸凌輕生事件後，民進黨新北市議員黃淑君質疑新北市府也有霸凌情事，要求應由副市長主導因應。副市長陳純敬表示，人事處已有申訴機制，不應疊床架屋。聯合報資料照，記者林伯東／攝影
在勞發署發生公務員疑遭霸凌輕生事件後，民進黨新北市議員黃淑君質疑新北市府也有霸凌情事，要求應由副市長主導因應。副市長陳純敬表示，人事處已有申訴機制，不應疊床架屋。聯合報資料照，記者林伯東／攝影

在勞發署發生公務員疑遭霸凌輕生事件後，民進黨新北市議員黃淑君質疑新北市府也有霸凌情事，要求應由副市長主導因應。副市長陳純敬表示，人事處已有申訴機制，不應疊床架屋。

新北市議會今天進行新北市政府114年度總預算案二讀審查議程，黃淑君指過去市府曾接獲零星霸凌陳情案，其中包括勞工局就業服務中心、社會局社工、教育局代課老師，議會應該要對市府有所要求，是否由副市長或哪一個單位來主政，制定申訴審查機制。

人事處長林正壹表示，從中央到地方，多年前已有申訴審查機制，包括調查小組如何組成、聘請府外專家等，都有一套非常完整的機制，各機關也都依此機制去處理。個案狀況多，不是說加班多就代表霸凌，這要調查小組去做進一步審查，並在2個月內答覆當事人。

陳純敬答詢表示，公務體系已經有一個申訴機制在，不應疊床架屋，再來推一個新機制。面對黃淑君所質疑第一線公務人員高壓工作所受霸凌狀況如何解除的問題，陳純敬表示，既有制度自然就會去解決。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生公務員疑因職場霸凌輕生案，黃淑君認為勞工局曾前往勞檢，因此，也要求勞工局介入公務體系的職場霸凌申訴。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞工局日前有就勞發署北分署自僱的臨時人員是否遭受不法侵害進行勞檢，因為這些人員適用勞動基準法。只要是適用勞基法的部分，勞工局當然可以受理並進行勞檢。

他表示，公務人員的申訴屬於人事處職權的部分，就算勞工局進場勞檢，也不會針對公務員個案的霸凌情形去做調查，這些都還是要原單位去調查。

公務員 勞工局 勞檢 職場霸凌

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