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高雄衛生所爆出走潮？去年5人離職遭疑職場霸凌 衛生局說話了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
公部門體系職場霸凌議題延燒，高雄市衛生所所長去年5人離職，屆齡退休1人、重大健康因素1人、自願退休1人、另有生涯規畫2人，高離職率遭疑可能跟霸凌有關。高雄市衛生局外觀。本報資料照片
公部門體系職場霸凌議題延燒，高雄市衛生所所長去年5人離職，屆齡退休1人、重大健康因素1人、自願退休1人、另有生涯規畫2人，高離職率遭疑可能跟霸凌有關。高雄市衛生局外觀。本報資料照片

公部門體系職場霸凌議題延燒，高雄市衛生所所長去年5人離職，屆齡退休1人、重大健康因素1人、自願退休1人、另有生涯規畫2人，高離職率遭疑可能跟霸凌有關，衛生局對此澄清，無關霸凌，強調將堅持衛政與醫療革新。

衛生局重申，高市衛生所醫師兼所長缺額計有湖內、梓官、阿蓮、大樹、燕巢、田寮、甲仙及旗山等8區，去年離退職者有梓官、旗山、甲仙、阿蓮及田寮衛生所所長5人，屆齡退休1人、重大健康因素1人、自願退休1人、另有生涯規畫2人。

衛生局強調，衛生所長離退職「無關霸凌」，也不存在「出走潮」之說，所轄民生、聯合、中醫及凱旋等4所公辦公營市立醫院及38區衛生所，機關人力7000餘人，對於霸凌申訴案件絕對是依法處置，秉持「不縱、不放、不枉」原則，並依案件特性配合聘請外部律師及專家協同調查。

衛生局人力包含中央補助經費辦理「長照2.0」及「社安網」計畫等聘僱人員，截至今年共計約聘僱「契約人力」400餘人，112年離職率約為1成，主因為自主職業或生涯選擇。衛生所人力刻正通盤檢討新增業務與各區人口數、區分公衛與社區醫療任務；預計於明年依據盤點結果進行臨時人力遴補及後續組織再造修編。

衛生局說，堅持衛政與醫療任務革新再造，有關醫療及預防保健等門診業務，持續與高雄4大醫學中心合作導入醫學中心級醫療服務，落實醫療平權，並依在地需求開設專科門診與遠距醫療，消弭城鄉醫療資源差距。

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