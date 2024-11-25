高雄銀行也傳霸凌？邱于軒曝前分行經理爭議大：應改「地府」分行

勞動部霸凌案持續延燒，高市議員邱于軒今在議會總質詢時爆料，接獲多起陳情，高雄銀行市府分行一名經理下班後狂叩下屬、要分潤，還涉嫌肇事逃逸，屬下壓力大到生病，在她質詢前恰巧被高銀降調成副理，下屬長期在高壓環境下工作，市府分行應該改成「地府」分行。

高雄銀行董事長鄭美玲回應，銀行依規定進行霸凌調查，沒有聘外部委員，因相關人有簽保密條款，無法向外界透露內容，當事人已經被調去其他分行當副理。

議員邱于軒質詢指出，她調閱資料發現，近年市府員工離職率節節上升，2020年767人，2023年增至1366人，增幅1.7倍，其中衛生局、警察局、觀光局等各局處離職人數呈現翻倍成長；公務員被視為鐵飯碗，受很大衝擊才會提離職。

邱于軒說，勞動部霸凌案發生之前，她多次接獲市府公務員陳情，有局處長會在群組飆罵「腦殘」、「人不做要做畜生」等失控性言語，另接獲多名高雄銀行員工指控同一位分行經理領導風格有爭議很大，會前還不斷透過關係希望她不要質詢。

「下班時間還疲勞轟炸，向下屬要求不合理的分潤」邱于軒說，這名主管罵人很高明，會避開一些爭議性字眼，但是投訴人休假帶孩子出去玩還要被狂call，長期的精神壓力導致生病（蕁麻疹），這難道不是霸凌嗎？這種人根本不適合當主管。

高雄市長陳其邁表示，高銀是上市公司，董事長是市府的官股代表，與市府一般所屬機關不同，不過他認同高銀進行性騷、霸凌等案調查時，應該要聘外部委員專家，他也請人事處盤點各局處，未來外部專家的比例要超過一半。