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立委盼制定職場霸凌防制法 保障勞工與公務員權益

中央社／ 台北25日電

勞動部勞發署公務員輕生案引發職場霸凌爭議，民進黨立委郭國文、林月琴等人今天質疑此案例凸顯台灣職場霸凌防制上的規範不足，呼籲台灣制定職場霸凌防制法，讓勞工與公務員都適用。

郭國文、林月琴與台灣勞工陣線秘書長孫友聯今天在立法院召開記者會，提出上述主張，希望制定專法，保障勞工與公務員權益。

郭國文說，從此輕生案件來看，凸顯台灣在職場霸凌防制的規範不足，而不只日本有相關規範，韓國也有職場反霸凌法，都比台灣的職業安全衛生法更加完善。

郭國文舉例，日本的勞動施策綜合推進法中，明確規定職場霸凌的三大構成要件，包括以優越關係的舉止、逾越業務上必要且相當的範圍、導致有害於勞工的就業環境。

林月琴認為，如果要制定專法，應落實三大主張，包括健全保護機制，政府機關要委託民間公正單位建立外部申訴機制；健全申訴機制，地方政府勞工局處要受理霸凌申訴案件；內部機制失靈，要由外部機制解決，建立內外2條申訴管道。

孫友聯說，職場霸凌無所不在，危害受雇者的工作權益，政府應有所積極規劃，建立國家級的反霸凌措施，也應該有反霸凌的行動計劃。

受邀出席記者會的行政院人事行政總處綜合規劃處專門委員楊景倫說，針對外部申訴機制正規畫研議中，等到有具體結果會再跟外界報告。

至於強化職場霸凌防制，他說，英、美、歐盟等國家，原則上不是以專法方式來規範，而目前公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法、懲戒法、考績法等，有相關機制可以辦理，未來也會配合勞動部，精進反霸凌相關措施。

機制 職場霸凌 郭國文

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