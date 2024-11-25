快訊

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 黃偉哲墊底

公務員之死...綠委盼制定反霸凌專法 保障勞工、公務員

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭國文、林月琴今天偕台灣勞工陣線秘書長孫友聯，喊話政府訂定霸凌專法「職場霸凌防制法」，一次完善勞工、公務員勞動環境。圖／郭國文辦公室提供
民進黨立委郭國文、林月琴今天偕台灣勞工陣線秘書長孫友聯，喊話政府訂定霸凌專法「職場霸凌防制法」，一次完善勞工、公務員勞動環境。圖／郭國文辦公室提供

勞動部公務員之死震驚社會，民進黨立委郭國文、林月琴今天偕台灣勞工陣線秘書長孫友聯，喊話政府訂定霸凌專法「職場霸凌防制法」，完善勞工、公務員勞動環境，盼比照勞資爭議的方法來面對職場霸凌，包括政府機關與民間公司，都要有外部申訴管道。

綠委與勞團還呼籲啟動「反霸凌國家行動計畫」，行政院由院級首長主責，落實職場、校園及網路霸凌等防治工作。

郭國文指出，日本、韓國、美國、德國、法國等國家皆有相關規範，比台灣「職安法」的模糊定義更加完善。他舉例，日本在「勞動施策綜合推進法」中明確規定職場霸凌的三大構成要件，包括以優越關係的舉止、逾越業務上必要且相當之範圍、導致有害於勞工的就業環境。

林月琴認為，制定專法有三大主張應該落實，包括健全保護機制，政府機關要委託民間公正單位建立外部申訴機制；健全申訴機制，地方政府勞工局處要受理霸凌申訴案件；內部機制失靈，要由外部機制解決，建立內外兩條申訴管道。

林月琴認為，當民間企業勞工遭受職場霸凌，無論是勞動部或地方政府勞工局處，都缺乏介入機制。政府對於職場霸凌的態度一昧採取雇主自主管理，情況與「性騷三法」修正前，受害者求助無門的狀況一樣，當勞工面對權勢或集體霸凌，期待權勢者自行檢討是非常荒謬的事。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，近期基層公務人員的犧牲，希望能夠讓社會對預防職場霸凌的重視。但目前無論是公務或私部門適用的相關法規，並無法積極落實職場霸凌預防與救濟的成效，政府應儘速檢視其缺失。

他提到，包括「職安法」的翻修回應以更符合當前需求，以及必要時，透過制訂專法強化雇主責任，針對不同身份、不同態樣的職場霸凌防治進行更明確規範，讓所有受僱者都能免於遭受職場霸凌的恐懼。

勞動部 機制 職場霸凌

延伸閱讀

郭國文喊辜仲諒加碼1億網轟丟臉 游淑慧：粗俗粗魯粗暴

郭國文要辜仲諒再加碼棒球選手獎金夜炸鍋 遭疑藉端強募財物

指被郭國文扯衣領 張智倫：譴責民進黨當家鬧事暴行

郭國文：對財劃法想發言 卻遭藍委暴力阻擋

相關新聞

公務員之死...綠委盼制定反霸凌專法 保障勞工、公務員

勞動部公務員之死震驚社會，民進黨立委郭國文、林月琴今天偕台灣勞工陣線秘書長孫友聯，喊話政府訂定霸凌專法「職場霸凌防制法」...

懶人包／洪申翰接任勞長、許銘春鞠躬致歉 勞動部霸凌案最新進度一次看

身為執掌、管理我國最大勞動相關政策與權利的政府機關勞動部，竟有員工在辦公室輕生，後續再被爆料出霸凌事件，全案讓勞長請辭，行政院拍板由民進黨不分區立委洪申翰接任。

中油疑霸凌案 廠方調查也見「立意良善」

中油台中液化天然氣廠資訊組汪姓女經理遭控職場霸凌，全組組員集體申訴，廠方態度消極，後來譚姓女組員吞鎮靜劑被救回才正式啟動...

職場霸凌行為 學者建議明確定義

「職安法」未明確定義「職場霸凌」而是採更寬廣「職場不法侵害」，外界認為缺乏明確定義才導致很多職場霸凌事件難以成案或被壓下...

杜絕霸凌…勞動部擬修法 提高雇主責任

職場霸凌事件頻傳，勞動部擬邀專家學者研議修正「職業安全衛生法」，將雇主責任提升到法律位階，明定雇主就勞工執行勤務遭受不法...

廣角鏡／悼逝者 反霸凌

白鐵聯盟昨天邀民眾，到勞動部勞發署所在的新莊聯合辦公大樓前人行道，點燈與放紙鶴，悼念逝去的公務員生命，並在地上排出「反8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。