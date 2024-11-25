公務員之死...綠委盼制定反霸凌專法 保障勞工、公務員

勞動部公務員之死震驚社會，民進黨立委郭國文、林月琴今天偕台灣勞工陣線秘書長孫友聯，喊話政府訂定霸凌專法「職場霸凌防制法」，完善勞工、公務員勞動環境，盼比照勞資爭議的方法來面對職場霸凌，包括政府機關與民間公司，都要有外部申訴管道。

綠委與勞團還呼籲啟動「反霸凌國家行動計畫」，行政院由院級首長主責，落實職場、校園及網路霸凌等防治工作。

郭國文指出，日本、韓國、美國、德國、法國等國家皆有相關規範，比台灣「職安法」的模糊定義更加完善。他舉例，日本在「勞動施策綜合推進法」中明確規定職場霸凌的三大構成要件，包括以優越關係的舉止、逾越業務上必要且相當之範圍、導致有害於勞工的就業環境。

林月琴認為，制定專法有三大主張應該落實，包括健全保護機制，政府機關要委託民間公正單位建立外部申訴機制；健全申訴機制，地方政府勞工局處要受理霸凌申訴案件；內部機制失靈，要由外部機制解決，建立內外兩條申訴管道。

林月琴認為，當民間企業勞工遭受職場霸凌，無論是勞動部或地方政府勞工局處，都缺乏介入機制。政府對於職場霸凌的態度一昧採取雇主自主管理，情況與「性騷三法」修正前，受害者求助無門的狀況一樣，當勞工面對權勢或集體霸凌，期待權勢者自行檢討是非常荒謬的事。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，近期基層公務人員的犧牲，希望能夠讓社會對預防職場霸凌的重視。但目前無論是公務或私部門適用的相關法規，並無法積極落實職場霸凌預防與救濟的成效，政府應儘速檢視其缺失。

他提到，包括「職安法」的翻修回應以更符合當前需求，以及必要時，透過制訂專法強化雇主責任，針對不同身份、不同態樣的職場霸凌防治進行更明確規範，讓所有受僱者都能免於遭受職場霸凌的恐懼。