中油疑霸凌案 廠方調查也見「立意良善」

中油台中液化天然氣廠資訊組汪姓女經理遭控職場霸凌，全組組員集體申訴，廠方態度消極，後來譚姓女組員吞鎮靜劑被救回才正式啟動調查，但調查方向始終朝向譚女適應能力不佳，譚女淚問「是不是我沒死」？譚母投訴媒體說「現在不光是我女兒，連我自己都很絕望，總統宣示要清查這些（霸凌）事情，但有用嗎」？

中油說，針對職場不法侵害有相關處理程序，天然氣事業部台中液化天然氣廠九月卅日接獲通報，某同仁九月廿九日兩次企圖自殺未遂，即於當日成立調查小組並聯繫家屬表示關懷，目前仍在調查中。中油指出，已要求台中廠依職安署工作指引立即調整人力配置或業務分工，並加強同仁關懷。

中油表示，事件發生後，職安署的不法侵害會議邀當事人說明十分重要，因此希望同仁能出席表達意見，但在六次會議中該同仁都拒絕出席；依同仁家屬要求，在第六次會議時已經有外部委員加入，月底還會開第七次會議。

譚母指控，女兒的女主管汪姓經理常咆哮、辱罵下屬「做事不帶腦」，或在工作上刻意刁難、酸言酸語貶低下屬，動輒將差假、考核、升等掛在嘴邊，曾在二樓辦公室痛罵下屬，聲音大到一樓都聽得見。

譚母表示，資訊組全部組員今年八月十五日和廿六日向工會及廠方集體申訴，被找各種理由安撫、摸頭，就是不受理；今年八月卅日，女兒因月經劇痛欲請生理假，汪女要求須完成會議用簡報看完沒問題才能請假，女兒離開辦公室已是五小時後，之後女兒精神狀況惡化，九月中旬求助身心科。

九月廿七日上午，女兒依醫師要求時間回診，事前請好病假，汪女得知後故意在辦公室酸言酸語，後來更廣發電子郵件要求將來病假、事假都要清楚交代原因，否則會去「私下關心」，讓女兒覺得被針對，當天感覺很絕望、無能為力，就醫時透露「這可能是我最後一次來了」，兩天後在租屋處吞服大量鎮靜劑，幸同居男友及時發現送醫。

隔天，廠方受理申訴，但十一月八日調查小組初步認定，全案是個人情緒感受且缺乏證據，唯一明確只有刁難生理假和不給加班費，其他「立意良善」沒惡意，女兒聽到眼淚直流問「是不是我沒有死？」

高雄監理所長也遭爆

記者胡瑞玲／台北報導

交通部公路局高雄區監理所所長李瑞銘遭控不顧人力不足，執意借調人員至所長室擔任秘書照顧日常生活，還多次在公開場合以「考績法」恐嚇同仁濫行檢舉將予考績丁，向工會反映還會被獵巫、打壓。

公路局表示，已收到匿名陳情，本月六日訪談當事人、廿二日至高雄監理所實地了解，已比照職場霸凌作業規定成立專案小組，會盡速完成調查。

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