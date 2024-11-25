勞動部擬修法杜絕霸凌 提高雇主責任

職場霸凌事件頻傳，勞動部擬邀專家學者研議修正「職業安全衛生法」，將雇主責任提升到法律位階，明定雇主就勞工執行勤務遭受不法侵害的預防辨識、評估危害、申訴管道及公正調查、人力調整等作為，罰鍰也將提高為三萬至七十五萬元，預計送下會期立院審查。

勞動部長何佩珊請辭，民進黨立委洪申翰今接任；行政院長卓榮泰交付穩定勞動部人員工作情緒、健全友善合理職場讓勞工能在安全環境效力、提出完整勞工政策等三任務。外界預期洪申翰上台後將全面檢討職場霸凌相關法制。

「職安法」第六條第二項第三款規定，雇主對執行職務因他人行為遭受身體或精神之不法侵害，應妥為規劃並採取必要之安全衛生措施。「職業安全衛生設施規則」第三二四條之三也規定，雇主應採取暴力預防措施，避免勞工於執行職務時，因他人行為致遭受身體或精神不法侵害，並明訂一百人以上企業應訂定預防計畫據以執行，違者限期仍未改善可罰三至十五萬元。

現行「職安法」針對執行職務遭受不法侵害採廣義概念，勞工因執行職務於勞動場所遭雇主、主管、同事、服務對象或其他第三方之不法侵害而造成身體及精神的傷害均屬之。勞動部二○一四年九月公告「執行職務遭受不法侵害預防指引」，針對職場霸凌及其他第三方之不法侵害行為之預防辨識、申訴管道等詳細建議供雇主參考遵循。據了解，勞動部擬將現行指引中雇主責任提升到法律位階，只要勞檢違規無須限期改善，可立即開罰。

此外，勞動部近期為提高營建工程職業安全，已預告修改「職安法」提高罰則，針對第六條第二款罰則已由目前三萬至十五萬元，提高至三萬至七十五萬元。

目前職安署優先勞檢特定服務業，例如醫院常有醫護人員遭家屬暴力對待、超商大夜班員工遭毆打，未來在執行一般勞檢時，會一併檢查雇主是否針對職場霸凌採取預防作為。