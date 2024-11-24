高雄監理所長爆霸凌、硬配貼身秘書 員工向工會反映遭獵巫

勞動部公務員遭霸凌輕生案引發社會強烈不滿，公務機關內部霸凌案件陸續爆出，今傳交通部公路局高雄監理所長李瑞銘，不顧人力不足執意借調人員至所長室擔任秘書，只為照顧自己日常生活，更多次在公開場合以用考績恐嚇同仁不得檢舉，否則予以丁等處分。公路局表示，已成立專案小組啟動訪查，並將盡速完成調查。

各區監理所長未規定配置隨身秘書，但李瑞銘2019年上任後，不顧當時屏東站及企裁科人力不足，執意借調陳姓職員至所長室擔任秘書一職，工作內容多為陪同所長出差、行程安排、日常生活照顧，像是活動拍照、準備營養食品等，更經常以洽談公務名義與陳員至台東、澎湖等地過夜出差，由於兩人均為已婚身分，但平日卻同時下班、出雙入對，引發同仁議論。

據了解，李瑞銘上任後以集權模式管理高雄所，多次在公開場所警告同仁不得檢舉，否則將以「考績法」第6條如濫行檢舉，恐嚇同仁將予以考績丁等處分，讓高雄所同仁整日處於高壓氛圍，苦不堪言。

有公務員曾在10月向台灣公路工會爆料尋求協助，並羅列遭受不當對待，包含停車塲收費出現問題，李瑞銘未與員工溝通，反下令幹部要求員工不得表達異議，向工會反映還會遭獵巫、打壓；另外，高雄監理所還對參加台灣公路工會的員工刁難、嚇阻，就算自行請假參加工會活動，也被要求寫報告、質疑請假程序，讓公務員恐懼會被秋後算帳。

此外，更傳出高雄監理所因預算不當挪用遭民眾告上監察院，公路局於22日遊主秘率員查帳，但員工憂心並非清查不當帳目，而是要用2025年度預算來掩蓋2024年的爛帳。

對此，公路局人事室主任曾玟儀說明，各監理所沒有強制配置秘書職位，若有業務處理需求才會配置，針對高雄監理所相關霸凌案件，公路局為建構友善健康的職場環境，提供員工免受霸凌侵犯的職場，為求慎重，已依近期收到的相關匿名陳情內容採取相關積極作為，並在今年11月6日訪談相關當事人、同年月22日至高雄區監理所實地了解相關情況等。

曾玟儀表示，本案為維護當事人和同仁權益，將比照職場霸凌作業規定成立專案小組啟動訪查，邀集至少2位外部專家學者組成調查及評議小組，並於上述職場霸凌作業規定的期限盡速完成調查。

公路局表示，面對變化快速的社會議題及多面向的業務，針對同仁工作身心議題，每年均有與外部專業諮詢機構洽簽提供相關諮詢服務，提供同仁身心情緒支持。本局也持續宣導以及要求各單位主管關心同仁工作情況，適時解決困難，提供同仁身心支持。