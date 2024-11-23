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民進黨太多洪申翰太少李宇翔？ 本人回應：這句話就是在分化

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員李宇翔。記者葉德正／攝影
新北市議員李宇翔。記者葉德正／攝影

勞動部吳姓公務員之死，引發全國關注。新北市議員李宇翔再接獲他同單位好友表示，吳男生前都會和他一起加班，甚至於調離單位在不同樓層，也會一起吃早餐，吳男個性內向沈默寡言，工作非常認真負責任，長官交代工作使命必達，希望真相能夠在大家檢視之下，盡快水落石出。

李宇翔說，吳姓男子幾乎每天早上五點多就到辦公室，那晚上到七、八點，甚至有時候到九、十點才離開辦公室，如果一個人要在五點多就到辦公室，等於四點多就要起床了，那回到家短暫的休息，隔天早上四點多要立刻起床面對工作，長時間的壓力，「只要是正常人都應該會受不了」。

李宇翔說，去年六月份前分署長謝宜容上任滿三個月，其實勞發署已開過一次會議，檢討過首長的行事風格，勞發署竟沒有把個霸凌情況往上報，反而交給分署長謝宜容來處理，讓謝用主席指示方式告訴同仁「首長的領導風格不容置喙」。

李宇翔說，其實勞發署早已知道謝宜容霸凌的相關情勢，而且勞發署早就有接到非常多的陳情，才會在去年的6月8日在署務會議裡面將這件事情列為重大討論事件，後續勞動部應積極的去徹查，到底為什麼有這種下情無法上達的情勢，那到底是怎麼樣的一個原因，造成署長一個人就可以隻手遮天，讓勞動部都完全不知情。

李宇翔說，他跟新任部長洪申翰，會以跟他的私交告訴他更多勞動部裡面相關的一個案子，請洪申翰委員在擔任部長後，可以大力把這個勞動部的事情解決好，相信可以帶給社會一個更正面的一個影響。

對於國民黨立委說民進黨太多洪申翰太少李宇翔，李宇翔說，這句話就是在分化，這一次是一條人命的事情，國民黨不要再做政治操作，大家希望補好制度裡面的漏洞，不是遇到問題就吃這種人肉的饅頭，用很冷血的一個方式來政治操作，這種言論非常不妥當。

勞動部 李宇翔 洪申翰

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