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「村長」爆料 前綠委蔣絜安也曾霸凌下屬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村爆料，前綠委蔣絜安在桃園市客家局長任內也曾霸凌下屬，蔣對此表示不予回應。本報系資料照
國民黨桃園市議員詹江村爆料，前綠委蔣絜安在桃園市客家局長任內也曾霸凌下屬，蔣對此表示不予回應。本報系資料照

職場霸凌話題持續延燒擴大，國民黨桃園市議員詹江村今爆料桃園市客家局前局長蔣絜安也曾霸凌張姓下屬，導致張含恨辭職，還改名躲秋後算帳；蔣絜安回應，公務員犯錯均由考紀委員會議處，她未參與，對霸凌指控不予回應。

詹江村今早在臉書爆料，蔣絜安在客家局長任內，好大喜功，討好前市長鄭文燦，愛辦大型活動。2016年1月，客家局一名張姓技士被操到過勞引發急性膽囊炎，送到醫院急診室開刀，張妻在急診室打電話向客家局請假，得到回應竟是張員必須自己回市府請假，不能以電話先行請假。

張妻認為規定不合理，跑到市府找時任局長的蔣絜安陳情，蔣避而不見，還叫警察將張妻驅離。後來，張妻在臉書寫下經過，引起蔣不滿，記了張員2支大過，還要求張員管好老婆，另要求客家局所有人員上班時都不要跟張員講話，以命令對一個人集體霸凌。

詹江村說，張員最後含恨辭職，轉開計程車謀生，改名躲秋後算帳，但蔣還以市府預算聘請律師對張妻提告妨害名譽，官司經檢察官調查後不起訴。

詹江村只蔣絜安沒有領導經驗，對下屬苛刻，客家局官員私下都稱她「武則天」，但她對上級記極盡所能、嗲聲嗲氣巴結鄭文燦，甚至還在節目上說「我是非常喜歡我的老闆」。

蔣絜安表示，爆料內容已是陳年往事，如果同仁犯錯，懲處均由考紀委員會決議，懲處也都有所根據，但局長沒有參與考紀會討論，張員究竟犯了什麼錯被懲處，她不清楚，「這部分得問考紀會」。至於詹所提其他內容，她不予回應也不予置評。

客家 職場霸凌 蔣絜安 詹江村

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