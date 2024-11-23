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公務員之死再槓許銘春 林淑芬：這樣的人足以勝任高雄市？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市立委林淑芬。記者葉德正／攝影
新北市立委林淑芬。記者葉德正／攝影

勞動部公務員之死持續延燒，立委林淑芬爆勞動部前部長許銘春與勞發署前北分署長謝宜容等人經常一起吃喝玩樂，許銘春昨晚反擊。林淑芬今天再出面表示，從許銘春的聲明來看是不認錯，這會是領導人好的態度嗎？從專業到能力，足以勝任高雄市嗎？實在把高雄市民智商看的太低。

林淑芬表示，許部長相當不聰明，新部長公布了，這個事件大概要翻頁，卻想繼續把過去狗屁倒灶事，還要攪糞坑，她只好繼續講清楚，她強調這不是政治鬥爭，這是上行下效、官箴敗壞的事，希望新部長上任，還給勞動部清新辦公文化，把過去官箴敗壞、狗屁倒灶的事情導正回來，還給公務員正常的環境。

林淑芬說，許前部長跟他的主任鄭素林經常和在一起，她沒看過部長辦公室有廚房，還有流理臺，部長很多事情都是鄭素林在主導，還傳出喜歡喝香檳，隔天清潔人員來撿酒瓶，大家都知道。

林淑芬更說，許前部長喜歡喝酒唱歌，還用公帑開演唱會，鄭要求每一個台下公務員幫他開手機燈，發哨子給每一個人，像周杰倫演唱會那樣，這是不是一種霸凌，對公務員另一種霸凌。

林淑芬說，謝宜容跟著他們一路上這樣走來，難怪謝宜容到北分署上行下效，一樣的模式，她也說，許前部長逼她把狗屁倒灶講得更清楚，看得出來她政治上經驗不足、判斷不足。

林淑芬說，她最在乎許在勞動部不用心、專業不足「幸好離開了」，希望新部長把該改的習氣好好改掉，還給公務員正常上班環境。

對於許銘春聲明，林淑芬說，昨天半夜這樣聲明還是不認錯，還是把錯推給別人，還指責林淑芬，就知道她不承認也也不面對錯誤，這會是領導人好的態度嗎，這樣能力足以勝任高雄市嗎？把高雄市民智商看的太低，希望她應該自己知道進退，但就像謝宜容不知道，她也不知道。

公務員 勞動部 林淑芬 許銘春

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