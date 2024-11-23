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林淑芬再轟許銘春：不算什麼咖！退選高雄市長「希望知所進退」

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林淑芬再轟許銘春：不算什麼咖 是否退選希望她知所進退

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片

勞動部北分署霸凌事件持續延燒，勞動部前部長許銘春昨深夜二度道歉，指出沒切割分署長謝宜容，並點名民進黨立委林淑芬，先查證再說話。林淑芬今天表示，許銘春愛帶下屬去喝酒吃飯唱歌，人盡皆知，辦公室裡面就有廚房，還喜歡喝香檳，從辦公室主任鄭素玲到謝宜容，一路都是上行下效，為什麼許銘春要逼她，把狗屁倒灶的事講更清楚。

林淑芬指出，許銘春昨天聲明還是不認錯，把錯推給別人，這種態度會是好的地方首長嗎？這種能力能勝任高市長嗎？未免把高雄市民智商看太低了。關於是否希望許銘春退選，林淑芬說，許銘春也不算什麼咖，高雄在地優秀年輕人都已經發出聲明要她退選，代表民怨沸騰，是否退選是個人的選擇，希望她自己知所進退。

林淑芬表示，在新任勞動部長公布後，該事件就要翻頁了，許銘春不聰明，還要把過去的鳥事繼續講，逼她非要繼續講不可；這事情不是政治鬥爭，是上行下效，新部長上任一定要清理狗屁倒灶的辦公文化，還原公務員上班環境。

林淑芬指出，許銘春經常和辦公室主任鄭素玲和在一起，辦公室裡面有廚房、有流理台，顯然就是開伙，甚至喜歡喝香檳，隔天被清潔人員檢舉，大家都知道。更不要說許銘春帶下屬應酬，謝宜容還是專委時，許就帶去喝酒吃飯唱歌，人盡皆知。

林淑芬說，許銘春還用公帑開過自己演唱會，新聞都報過，鄭素玲還要求發哨子給大家，強迫助興、鼓掌，這像話嗎，是不是一種霸凌。難怪謝宜容到北分署後會上行下效。

林淑芬表示，許銘春對勞動部不認真、不用心，幸好她已經離開了，這部門攸關勞工權益與全國勞動業務，希望新部長好好改革，還給公務員正常的上班環境。

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勞動部 林淑芬 許銘春

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