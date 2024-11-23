快訊

林淑芬再轟許銘春：不算什麼咖！退選高雄市長「希望知所進退」

12強賽Live／美國搶攻2分領先委內瑞拉 中華隊晉級冠軍賽路徑浮現

川普點名華裔黃之瀚任副國安顧問！曾是川金會幕後功臣

聽新聞
0:00 / 0:00

新北校長怒吼「還沒罵夠你」 教師控霸凌案教育局拖4月無下文

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋區一明星國中發生校長遭老師控訴言語霸凌，新北市教育局於本月19日接獲檢舉。本報資料照片
新北市板橋區一明星國中發生校長遭老師控訴言語霸凌，新北市教育局於本月19日接獲檢舉。本報資料照片

勞動部爆發公務員疑遭霸凌輕生，行政院長卓榮泰下令目前已遭披露的其他霸凌案要在一周內調查究責，新北市板橋某國中今年7月傳出校長對老師口出惡言，將老師叫到校長室怒罵「還沒罵夠你、你不要囂張」等語，老師將對話錄音向新北教育部陳情並向本報投訴，但直至今日調查結果未出爐，教師批恐將被吃案。教育局表示調查報告預計12月中確認，校長已懲處小過一支。

今年2月在板橋某國中代理老師，上午在路口執勤時校長對著她說「看到我不會打招呼嗎、不要假裝沒看到我」，之後校長將代理老師叫到校長室內罵「你不要囂張，校長有絕對人事、裁量、行政權力，不是靠誰就可以留下來，你們看不到自己的問題別人會知道，沒有反省自己的能力，妳才會長這樣，會議上我講話你也講話，有倫理嗎？」

老師不敢相信校長進對自己人身攻擊，校長此段對話則遭老師側錄後在新北教育圈瘋傳。該老師表示只要處於工作場域都十分提心吊膽，坐在辦公桌前不自主開始拔頭髮，睡覺時也會失眠或驚醒，認為校長對自己造成很大的傷害。因此決定公布錄音檔，盼不要有人再因為職場霸凌而遭遇不幸。

該老師今年7月決定向國教署及新北教育局投訴，但時過4個月校長霸凌案調查結果仍未出爐，老師表示一般霸凌案僅需1至2個月調查就會有結果，且勞動部爆發公務員疑遭霸凌輕生，行政院長卓榮泰下令目前已遭披露的其他霸凌案要在一周內調查究責，但教育局事過4月仍未有結果，擔心此霸凌案遭教育局吃案。

新北教育局表示，教育局獲悉此事後立即成立調查小組進行調查，因調查過程事證需要，請老師再補正提出資料，目前調查小組撰寫調查報告中，預計最晚12月中旬確認本案情形。針對該校長因情緒管控不佳，致學校聲譽受損部分，已進行行政懲處小過一支，以資警惕。

勞動部 教育局 職場霸凌

延伸閱讀

氣候環境專業當勞動部長 李彥秀：既不適才也不適所

批洪申翰任勞動部長 藍委：政府機關不應淪小弟圈養場

【即時短評】夠信賴有官當 洪申翰任勞長給綠營的啟示

【人物】洪申翰從環團踏入政壇 搭賴系順風車直升部長

相關新聞

【即時短評】夠信賴有官當 洪申翰任勞長給綠營的啟示

勞動部勞發署公務員受霸凌事件，引發政壇大風吹，勞動部長何佩珊請辭獲准，將由民進黨立委洪申翰接任勞長。洪申翰並無勞工相關領...

謝宜容領導風格不容置喙？ 蔣萬安回應揭態度：哪來這麼大官威

勞動部公務員之死案愈演愈烈，時任分署長謝宜容遭爆早於去年6月就有基層反映首長領導風格問題，謝卻稱「領導風格不容置喙」。台...

怒批囂張到外太空 她指賴清德的威信政權底線是謝宜容

勞動部勞發署北分署公務員之死舉國憤慨。資深媒體人黃智賢在臉書「黃智賢世界」表示，撼動民心，就是撼動政權。賴清德總統如果處...

新北校長怒吼「還沒罵夠你」 教師控霸凌案教育局拖4月無下文

勞動部爆發公務員疑遭霸凌輕生，行政院長卓榮泰下令目前已遭披露的其他霸凌案要在一周內調查究責，新北市板橋某國中今年7月傳出...

飆罵「你再頂嘴看看」 高港土開公司男高管遭控霸凌稱非故意

高雄港區土地開發公司近日驚傳職場霸凌案，由市府工務體轉任的一名男性高階主管被控對員工拍桌咆哮，似有孕婦員工因此掛身心科門...

「村長」爆料 前綠委蔣絜安也曾霸凌下屬

職場霸凌話題持續延燒擴大，國民黨桃園市議員詹江村今爆料桃園市客家局前局長蔣絜安也曾霸凌張姓下屬，導致張含恨辭職，還改名躲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。