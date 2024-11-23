新北校長怒吼「還沒罵夠你」 教師控霸凌案教育局拖4月無下文

勞動部爆發公務員疑遭霸凌輕生，行政院長卓榮泰下令目前已遭披露的其他霸凌案要在一周內調查究責，新北市板橋某國中今年7月傳出校長對老師口出惡言，將老師叫到校長室怒罵「還沒罵夠你、你不要囂張」等語，老師將對話錄音向新北教育部陳情並向本報投訴，但直至今日調查結果未出爐，教師批恐將被吃案。教育局表示調查報告預計12月中確認，校長已懲處小過一支。

今年2月在板橋某國中代理老師，上午在路口執勤時校長對著她說「看到我不會打招呼嗎、不要假裝沒看到我」，之後校長將代理老師叫到校長室內罵「你不要囂張，校長有絕對人事、裁量、行政權力，不是靠誰就可以留下來，你們看不到自己的問題別人會知道，沒有反省自己的能力，妳才會長這樣，會議上我講話你也講話，有倫理嗎？」

老師不敢相信校長進對自己人身攻擊，校長此段對話則遭老師側錄後在新北教育圈瘋傳。該老師表示只要處於工作場域都十分提心吊膽，坐在辦公桌前不自主開始拔頭髮，睡覺時也會失眠或驚醒，認為校長對自己造成很大的傷害。因此決定公布錄音檔，盼不要有人再因為職場霸凌而遭遇不幸。

該老師今年7月決定向國教署及新北教育局投訴，但時過4個月校長霸凌案調查結果仍未出爐，老師表示一般霸凌案僅需1至2個月調查就會有結果，且勞動部爆發公務員疑遭霸凌輕生，行政院長卓榮泰下令目前已遭披露的其他霸凌案要在一周內調查究責，但教育局事過4月仍未有結果，擔心此霸凌案遭教育局吃案。

新北教育局表示，教育局獲悉此事後立即成立調查小組進行調查，因調查過程事證需要，請老師再補正提出資料，目前調查小組撰寫調查報告中，預計最晚12月中旬確認本案情形。針對該校長因情緒管控不佳，致學校聲譽受損部分，已進行行政懲處小過一支，以資警惕。