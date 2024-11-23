批洪申翰半年來未替勞團發聲卻先升官 陳昭姿：噁心！

民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長，引發譁然。民眾黨立委陳昭姿表示，今年勞動節勞團上街怒吼「還我七天假」，洪申翰當時對勞工承諾說會把他們的聲音帶進行政部門及立法部門，至今半年卻沒有任何實質行動，反倒是洪申翰先升官進到勞動部長辦公室了，「一句話，噁心！」

陳昭姿表示，洪申翰接下來要去當部會首長，領導能力跟成果雖然要一段時間才看得出來，但從洪過去作為，可以做一些預測，像是北分署這次霸凌案件，「他公開說早就知道，且有跟勞動部說，請問有無緊追不放？有無質詢追蹤進度？還是認為這個根本不重要？說說而已，點到為止？」

「一句話，噁心！」陳昭姿說，今年五一勞動節，勞團上街抗議，要政府還七天假，洪申翰也到場，說會把大家的聲音帶到行政部門跟立法部門，如今半年過去，「他有說什麼？做什麼？當這些聲音還沒進到執政黨政府耳裡，洪申翰已經悄悄升官到勞動部長辦公室。」

陳昭姿認為，找一個早就聽聞勞發署、謝宜容「鬼故事」，卻沒有任何作為的執政黨立委來接任因霸凌案而下台的勞動部長職位，這是什麼「地獄哏」的人事安排？賴政府是在請鬼拿藥單？要離開的北分署同仁家屬情何以堪？