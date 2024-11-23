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洪申翰任勞長 賴瑞隆：適才適所可讓勞動部盡快回穩

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片

勞動部勞發署北分署員工輕生案，勞動部長何佩珊請辭，由民進黨立委洪申翰出任勞動部長。民進黨立委賴瑞隆今天表示，洪申翰出任勞動部長適任適所，洪過去關注勞工、環境跟弱勢議題，進入國會後表現也很傑出，在這關鍵時刻由他出任勞動部長，可以讓勞動部盡快回穩。

賴瑞隆表示，洪申翰出任勞動部長適任適所，洪過去關注勞工、環境、弱勢議題，進入國會後表現也很傑出，擔任黨團副幹事長每天處理各項議題回應，包含政策、法令等，都有傑出表現，同時間擔任中常委也提供非常多建言，是優秀且專業的中生代。

賴瑞隆說，在這關鍵時刻由洪申翰出任勞動部長，可以讓勞動部盡快回穩，特別是這次的霸凌事件，洪也很早就看到問題，當時就做過相當多討論，他也提出很多看法，相信以洪申翰的專業、認真和敏感度，會是很好的部長。

勞動部 洪申翰 賴瑞隆

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