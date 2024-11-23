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霸凌MeToo潮 衛福部次長：具名檢舉不影響升遷

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德今天表示，同仁出面檢舉不會影響升遷，盼此事像日前的性騷擾「Me Too」事件一樣，促成社會學習，創造更好的職場環境。本報資料照片
衛福部次長呂建德今天表示，同仁出面檢舉不會影響升遷，盼此事像日前的性騷擾「Me Too」事件一樣，促成社會學習，創造更好的職場環境。本報資料照片

衛福部3名司長涉嫌職場霸凌，由次長呂建德組成專案小組調查。呂建德今天表示，將於29日對外公布調查結果，與調查小組人員組成，並掛保證說，同仁出面檢舉不會影響升遷，盼此事像日前的性騷擾「Me Too」事件一樣，促成社會學習，創造更好的職場環境。

3名涉嫌霸凌的司長分別是衛福部主任秘書暨社保司長劉玉娟、現任健保署副署長的心健司前司長陳亮妤，與最新爆出的社工司司長蘇昭如。昨有公務體系人員透露，蘇昭如常高分貝對同仁說話，且用字遣詞相當難聽，導致許多人不堪負荷，社工司流動率高。

今又有消息人士指出，因貓常請假、提早回家帶貓看病，或在周間因公外出時，順道賞鳥，把公務丟給同仁，能順便賞鳥的行程才願出席，但同仁請假她卻很有意見，也不准同仁公出，認為同仁公出都是出去玩。

呂建德表示，不論是不具名檢舉、具名檢舉的霸凌案情，調查小組都已掌握調查，在調查之餘，也是部內長官解釋與同仁之間互動的好時機，像是Me Too事件一樣，盼同仁與長官討論職場中如何互動，「不希望再有霸凌案發生，但既然發生了，就要還給同仁最好的職場環境。

疾管署發言人羅一鈞日前對外公布，疾管署組成的調查小組共2名署內委員，以及1名法律專家、1名心理專家。不過，衛福部專案小組，至今尚未對外公告組成。呂建德說，會參考疾管署的專家組成，並循規定組成小組，並於29日一併對外公布，「調查過程都會循部長、院長、總統指示的8字箴言，『毋枉毋縱、透名公開』。」

該消息人士說，許多人向自己檢舉，但礙於公務員身分，升遷管道窄、必須看長官臉色，因此不敢具名舉報。呂建德表示，調查過程毫無疑問會保護同仁，且現在大學中學生也能評鑑老師，公務人員考核則是就事論事，不會受到具名與否影響考績或升遷，且如果有人具名檢舉，「小組就辦主管」，希望同仁不必擔心。

疾管署 職場霸凌 衛福部

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