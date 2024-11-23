飆罵「你再頂嘴看看」 高港土開公司男高管遭控霸凌稱非故意

高雄港區土地開發公司近日驚傳職場霸凌案，由市府工務體轉任的一名男性高階主管被控對員工拍桌咆哮，似有孕婦員工因此掛身心科門診治療。錄音檔流出後，這名男高管人設翻車，今早他坦承，確實講了不該講的話，但不記得是討論什麼公務時情緒失控，虛心靜待調查。

高港土開公司被控也發生職場霸凌，大股東台灣港務公司得知後，昨已立刻成立專案調查小組，強調「以毋枉毋縱的積極態度保護同仁，並盡速調查霸凌案件」。公司去年起已加強宣導防止職場不法侵害，並舉辦課程，完善員工職場霸凌防治處理及權益保障。

據指出，投訴遭霸凌的是已離職員工，投訴者宣稱去年7月到今年11月，已多達50人離職；但土開公司表示，編制員工20人加勞務外包共約50人，統計那段時間的實際離職僅3人。至於是否有孕婦因遭職場霸凌掛身心科，港務公司還會查證。

從外流的錄音檔可聽到，被控的男性高階主管自稱是市府過來的長官，當時他飆罵「頂什麼嘴，幹什麼你，夠清楚了吧，你再講，你再頂嘴看看！你以為我治不了你是不是，你還頂嘴！你再頂呀！幹什麼，搖頭幹什」。並說「你再給我試試看，你以為我們市政府過來的長官，都這麼好欺負是不是」。

高港公司這名男性高階主管過去給人親和、笑臉迎人毫無官架子的印象，不料遭控涉嫌霸凌，人設翻車，但熟識他的友人表示，如果有人蓄意錄音，應不排除這名男高管當時可能被故意激怒。

本報記者找到被控的男性高階主管，他坦承音檔的聲音是出自他，但不記得是和什麼人討論什公事時情緒失控，說了不該說的話。發生此事，他只能道歉，也虛心靜待調查。

他說，此案當時並未提出申訴，人資無任何紀錄，僅從錄音檔或逐字稿，看不出事情的全貌，「平常我不會跟人家大小聲，也不是耍官威的人，對待女同事也不會那麼沒水準」，他坦承情緒控制欠妥，但絕對不是故意。