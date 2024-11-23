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怒批囂張到外太空 她指賴清德的威信政權底線是謝宜容

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
謝宜容昨天透過影片鞠躬道歉，面露悲痛。圖／取自YouTube
謝宜容昨天透過影片鞠躬道歉，面露悲痛。圖／取自YouTube

勞動部勞發署北分署公務員之死舉國憤慨。資深媒體人黃智賢在臉書「黃智賢世界」表示，撼動民心，就是撼動政權。賴清德總統如果處理不了前北分署長謝宜容，處理不了署長蔡孟良，次長許傳盛，處理不了勞動部裡面的惡黑勢力，賴清德總統就可以打包走人了。

她說，恐怖的是，一個小官謝宜容，為什麼可以長期霸凌屬下？為什麼無數的檢舉投訴，都沒有用？「是因為前部長許銘春，許傳盛，蔡孟良？」勞動部長何佩珊因謝宜容丟了部長位子，行政院長卓榮泰鞠躬道歉、賴清德總統兩度道歉。謝宜容卻一下子發聲明，一下子律師12點聲明，痛罵社會、人民、政府跟媒體，居然可以讓勞動部承認，無法聯繫上她。

謝宜容昨天發布道歉影片，對此，黃智賢表示，一個預錄的、假哭、假痛心、假道歉影片，還自稱是北區分署長，謝宜容的靠山到底是誰？「是誰，讓她囂張到外太空？」

「賴清德的威信跟政權，底線就是謝宜容了」。黃智賢表示，本來廢死跟波波醫生，已經讓賴清德支持度狂跌。但謝宜容的離譜言行，跟勞動部的腐敗與官官相護，才真正撼動民心。

何佩珊 勞動部 謝宜容 賴清德 黃智賢

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