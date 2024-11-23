謝宜容娘家醬油廠遭網友出征 御鼎興發文譴責：複製原本不齒行為

媒體報導涉霸凌的勞發署前北分署長謝宜容娘家為雲林某知名傳產工廠，讓御鼎興醬油遭無妄之災，事情釐清後網友矛頭轉而霸凌這家醬油廠。御鼎興發文譴責，期待大家就事論事。

御鼎興第三代謝宜哲昨天在御鼎興臉書（Facebook）粉專及個人臉書貼文表示，「自從媒體與各個社群協助我們御鼎興澄清之後，有部份人士轉而去霸凌另一家醬廠」。

謝宜哲指出，「能活到現在的傳統手工蔭油廠，都是台灣的瑰寶，真心不容許大家這麼做，身為台灣蔭油產業的文化工作者我嚴厲譴責」。

他表示，社會在進步，「當你不再就事論事，而只是因為此醬廠是謝宜容的親戚而去攻擊，或者用很隱誨的語言訕笑，你不過是複製你原本不齒的行為而已，你就是一個霸凌者」。

謝宜哲指出，在網路上攻擊的行為，對於任何霸凌事件的發生完全沒有幫助，「請收好你個人的投射與情緒，正視自己的行為，讓世界成為你理想中的樣子」。

媒體20日報導涉霸凌的長謝宜容為雲林人、娘家為雲林某知名傳產工廠，遭影射的御鼎興醬油在社群平台公布全家福照，澄清御鼎興謝家只有2名男丁，不認識謝宜容。