謝宜容領導風格不容置喙？ 蔣萬安回應揭態度：哪來這麼大官威

勞動部公務員之死案愈演愈烈，時任分署長謝宜容遭爆早於去年6月就有基層反映首長領導風格問題，謝卻稱「領導風格不容置喙」。台北市長蔣萬安今上午出席光復國小創校60周年校慶被問及此事，他表示，「民主時代哪來這麼大官威。」

新北市議員李宇翔11月22日深夜指出，他進一步取得北分署於去年6月的會議紀錄，這是謝宜容就任分署長的第3個月，沒想到最早在此時，就有人向上級勞發署反映有關首長的領導風格。

李宇翔說明，根據會議紀錄的第六點主席指示，同天勞發署會議後的指示事項，竟由謝宜容向大家說出「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置喙，請所屬機關首長比照辦理。」

下面更接著指出「署長領導風格不會改變，壓力只會越來越強，請各單位全力以赴，尤其要求或指示事項絕對要落實，本年度雖無KPI，惟平時表現均會列入年度考績依據，絕不鄉愿」等語。