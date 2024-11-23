快訊

又增1死！寮國假酒中毒連環爆 累計6名外國遊客身亡

影／宜蘭五結凌晨重大車禍3人死亡 聯結車與小客車相撞

傳勞動部員工遺體被「硬凹上輪椅」下樓！命理師曝相關人員恐怖後果

聽新聞
0:00 / 0:00

謝宜容領導風格不容置喙？ 蔣萬安回應揭態度：哪來這麼大官威

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右二）今上午出席光復國小創校60周年校慶。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（右二）今上午出席光復國小創校60周年校慶。記者林佳彣／攝影

勞動部公務員之死案愈演愈烈，時任分署長謝宜容遭爆早於去年6月就有基層反映首長領導風格問題，謝卻稱「領導風格不容置喙」。台北市長蔣萬安今上午出席光復國小創校60周年校慶被問及此事，他表示，「民主時代哪來這麼大官威。」

新北市議員李宇翔11月22日深夜指出，他進一步取得北分署於去年6月的會議紀錄，這是謝宜容就任分署長的第3個月，沒想到最早在此時，就有人向上級勞發署反映有關首長的領導風格。

李宇翔說明，根據會議紀錄的第六點主席指示，同天勞發署會議後的指示事項，竟由謝宜容向大家說出「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置喙，請所屬機關首長比照辦理。」

下面更接著指出「署長領導風格不會改變，壓力只會越來越強，請各單位全力以赴，尤其要求或指示事項絕對要落實，本年度雖無KPI，惟平時表現均會列入年度考績依據，絕不鄉愿」等語。

李宇翔認為，這份紀錄代表陳情根本「下情無法上達」，在勞發署這關就被打回北分署處理，甚至還被以考績作為威脅不得再陳情，這樣的情況竟能夠以白紙黑字作為會議紀錄，大家就能明白分署長到底多有恃無恐。

新北市議員李宇翔爆料，早在去年6月，就有基層反映首長領導風格問題，謝宜容卻說「領導風格不容置喙」，竟能以白紙黑字作為會議紀錄。圖／取自臉書「李宇翔」
新北市議員李宇翔爆料，早在去年6月，就有基層反映首長領導風格問題，謝宜容卻說「領導風格不容置喙」，竟能以白紙黑字作為會議紀錄。圖／取自臉書「李宇翔」

公務員 勞動部 李宇翔 考績 蔣萬安 謝宜容

延伸閱讀

12強賽／今晚上演「台日大戰」 蔣萬安笑曝要做這件事

李宇翔再爆料：謝宜容問題早被反映！會議紀錄竟寫「首長領導風格不容置喙」

蔣萬安「三冠王」成績單出爐 每年減債84億超越柯文哲

北市府霸凌申訴7成不成立 蔣萬安：重新檢視

相關新聞

謝宜容領導風格不容置喙？ 蔣萬安回應揭態度：哪來這麼大官威

勞動部公務員之死案愈演愈烈，時任分署長謝宜容遭爆早於去年6月就有基層反映首長領導風格問題，謝卻稱「領導風格不容置喙」。台...

怒批囂張到外太空 她指賴清德的威信政權底線是謝宜容

勞動部勞發署北分署公務員之死舉國憤慨。資深媒體人黃智賢在臉書「黃智賢世界」表示，撼動民心，就是撼動政權。賴清德總統如果處...

謝宜容娘家醬油廠遭網友出征 御鼎興發文譴責：複製原本不齒行為

媒體報導涉霸凌的勞發署前北分署長謝宜容娘家為雲林某知名傳產工廠，讓御鼎興醬油遭無妄之災，事情釐清後網友矛頭轉而霸凌這家醬...

洪申翰接棒何佩珊 雇主協會：預見勞動部將改名「外勞部」

前勞動部長何佩珊因公務員遭霸凌案請辭，由民進黨不分區立委洪申翰接任部長一職。社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇...

洪申翰接任勞動部長 凌濤：霸凌案真相恐怕石沈大海

勞動部前部長何佩珊因公務員遭霸凌案請辭，由民進黨不分區立委洪申翰接任部長一職。國民黨智庫副執行長凌濤表示，洪申翰升任勞動...

解讀謝宜容道歉影片 台灣迷因整理6重點：拍給法官看的

勞發署前北分署長謝宜容昨天透過影片向社會大眾道歉。「台灣迷因 taiwan meme」臉書粉專表示，謝宜容放勞動部和行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。