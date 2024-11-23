洪申翰接任勞動部長 凌濤：霸凌案真相恐怕石沈大海

勞動部前部長何佩珊因公務員遭霸凌案請辭，由民進黨不分區立委洪申翰接任部長一職。國民黨智庫副執行長凌濤表示，洪申翰升任勞動部長恐怕許多真相將石沈大海。

凌濤表示，謝宜容霸凌事件洪申翰稱早知鬼故事，身為執政黨不分區卻不處理，反而是直到地方議員爆料才掀起風暴，可見洪申翰連擔任立委都無能，如今還能高升勞動部長，綠營還有臉推坑民眾黨立院黨團總召黃國昌，這些操作都是歎為觀之，不過洪申翰升任勞動部長恐怕許多真相將石沈大海。

凌濤質疑洪申翰真的關心勞工苦難嗎？他說，本周他所揭露的海科館追殺吹哨者事件，至今教育部長都含糊其詞，不願意正面對此事道歉，洪申翰對公務員霸凌事件頻喊心痛，似乎亦無道德勇氣問責，如何讓人相信當勞動部長就會不一樣？

凌濤強調，霸凌事件是民進黨執政結構問題，必須強硬檢驗，洪申翰身為英系立委敢檢討小英團隊的前勞動部長許銘春嗎？還是成為「許銘春2.0」，繼續遮掩霸凌事件，全國都在看。

另外，洪申翰請辭不分區立委之後，將由民進黨政策會執行長王義川遞補。凌濤說，之前多家媒體傳民進黨桃園面臨無以為繼的窘境，王義川將空降參選2026，從在國會改革後的宣講活動，王義川特別跑來桃園受深綠選民歡迎就可見端倪，隨著王義川遞補不分區，有立院舞台，曝光將大為增加，參選2026桃園的機率同步上升。