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洪申翰接棒何佩珊 雇主協會：預見勞動部將改名「外勞部」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
前勞動部長何佩珊因公務員遭霸凌案請辭，由民進黨不分區立委洪申翰接任部長一職。社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）表示，中華民國勞動部，預見勞動部即將正式改名為「外勞部」。圖／聯合報系資料照片
前勞動部長何佩珊因公務員遭霸凌案請辭，由民進黨不分區立委洪申翰接任部長一職。社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）表示，中華民國勞動部，預見勞動部即將正式改名為「外勞部」。圖／聯合報系資料照片

勞動部何佩珊因公務員遭霸凌案請辭，由民進黨不分區立委洪申翰接任部長一職。社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）表示，中華民國勞動部，預見勞動部即將正式改名為「外勞部」。

雇主協會表示，一個大學沒畢業，從環保運動起的洪申翰，即將造成更多失能重症家庭因為他一貫只顧外勞、不顧台灣人的作為而有更多長照悲歌，並呼籲家庭類雇主們，該上街頭了，這樣的勞動部部長，他們失能重症家庭，已看不到任何未來。

雇主協會指出，洪申翰從「入境一站式服務」、「外勞加薪」、「外勞職災險」、「外勞安置」、「外勞懷孕」種種，都是在洪申翰與勞團的合作下，刀刀見血的砍向失能重症家庭。他們將有一個擺明「霸凌」失智症重症家庭的勞動部長，再也沒有希望，預見將面臨更多的錯誤制定造成的苦痛。

雇主協會說，任命這樣勞動部長的賴清德總統，令人在深夜不僅震撼，更是悲痛萬分，並強調從昨天開始，每一個因為聘僱外籍看護而活不下去的失能、失智、重症家庭的每一條性命，都要算在洪申翰的頭上。

何佩珊 勞動部 外籍看護 洪申翰 雇主 霸凌

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