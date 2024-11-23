解讀謝宜容道歉影片 台灣迷因整理6重點：拍給法官看的

勞發署前北分署長謝宜容昨天透過影片向社會大眾道歉。「台灣迷因 taiwan meme」臉書粉專表示，謝宜容放勞動部和行政院鴿子，神隱連絡不到人，結果突然就發了一部片，裡面更是完美的卸責把霸凌這件事情撇得一乾二淨。明顯不是要拍給大眾看的，是要給謝宜容以後上法院後的法官看的。

「台灣迷因」整理影片6大重點，第一，為什麼出現，因為很悲痛跟自責，然後在檢討個人的領導風格。基本上就是律師發的那篇重新透過影片證實一次，「要跟法官和檢察官說，她不是霸凌，是領導風格有問題」。

第二，向死者說對不起，沒有及時發現他的工作壓力跟給他幫助。「台灣迷因」表示，要跟死者道歉，卻跟社會大眾講幹嘛？這就是道歉給大眾看，還說要跟家屬道歉沒有「保護」好孩子，「事發到現在，除了當時事發，你還有打過電話給家屬嗎？妳做為主管，妳後面還有慰問嗎？」新聞上沒看到這些揭露，只看到謝宜容從頭到尾躲起來，這是一個主管該有的責任感跟態度？

影片重點三，向跟北分署同仁道歉，重提「管理風格」造成的問題。「台灣迷因」表示，基本上就是一直在強調這一切都是管理風格，要大眾給予北分署同仁支持，「但裡面都在爆料妳很兇，還一堆錄音流出，最大的問題可能就是妳，妳知道嗎？」

第四，向社會大眾道歉造成困擾。「台灣迷因」表示，「不會啊，不困擾，但妳一直不出面把所有事情講清楚，現在又丟出這支沒頭沒尾的影片，大家看了才困擾」。

影片最後宣布辭職。「台灣迷因」表示，妳正常程序不做，影片裡說的也不是「我已經跟上級機關提出我要辭職」，主管也都找不到人，資深公務員對於辭職的理解是這樣？辭職用喊的？無疑喊出來就是要滅火而已。

「台灣迷因」表示，謝宜容是有可能被兩大過免職處理的，兩大過免職會沒有退休金可領，但如果是主動辭職年齡就算未達標，只要資歷滿25年，可以申請「提前退休」，但要減額提領退休金。「重點原來先出來喊辭職，想下庄是為了退休金啊，完全可懂」。

「台灣迷因」表示，最後片尾彩蛋，倒數3秒從道歉到變臉看影片拍完了沒，「妳這表情也不要太明顯」，到底拍了幾次影片，真是辛苦了。「結論：她盡力了，想哭但是哭不出來」。

網友表示，「取消她的終身俸，她應該立刻就飆淚了」、「這種用鼻孔看人的角度拍，就知道不是真心想道歉，是背後的人保不住了，要謝做這個動作，謝也只是交差的心態，如果想面對，一開始就會出來道歉了」、「記者會是現場的，會露餡」、「給法院看的+1」、「一切就只是法律攻防的準備罷了」、「超扯的，一滴眼淚都沒有」、「白話文，都是受害者直屬主管的問題」、「高高在上的視角說道歉」。