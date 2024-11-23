高雄青年聯盟共同聲明：請許銘春即刻退選高雄市長

勞動部北分署霸凌事件持續延燒，勞動部前部長許銘春深夜發出聲明再次道歉。高雄青年聯盟表示，近期許銘春破格拔擢謝宜容，且包庇其行為，在事發後為其保駕護航，如今輿論轉變後又快速切割其與謝宜容關係，不但失職更是失格，已不適合再競選高雄市長，嚴正要求許銘春即刻退選高雄市長。

許銘春昨深夜再次針對勞發屬霸凌事件發出聲明致歉，表示許多對於她的指責與批評，都願意承擔，這是她曾擔任勞動部長所該負起的政治責任，作為一個高雄市長的參選人，這更是無法迴避的。但許銘春也說，這是一條生命的消逝，不該成為政治操作的工具。

高雄青年聯盟指出，為使社會大眾更清楚許銘春的不適任，列出其五大理由，希望能喚起更多聲音，防止此種「包庇霸凌」、「切割」的惡人，有戕害高雄市民的機會。

一、昏庸無能。許銘春當了6年、史上最久的勞動部長，對謝宜容霸凌公務員一事卻完全不知情，代表她的領導嚴重失能，對於訊息一概不知，只能說是「最無能的部長」，要領導高雄市，將帶來非常大的危險。

二、昧於事實。許銘春曾說，與謝宜容的升遷沒有任何關係，是署長的意思，但大家都知道，堂堂「分署長」絕對不是「署長」就可以決定的，絕對而需要由更高層的長官決定；再說，署長蔡孟良、分署長都是許銘春核心部署，這樣一條鞭的權力指揮關係，許銘春則無旁貸

三、不正當收禮。新聞報導，謝宜容曾贈勞動部前部長許銘春超過2萬元的名牌絲巾，或許也是許銘春如此疼惜謝宜容、時常破格提拔謝宜容的原因之一。這樣的個性，若當地方首長，面對來關說的建商、財團，只拿得更多，絕不會手軟。

四、拒不負責。針對這件事，勞動部長何佩珊已經下台，賴清德總統和行政院長卓榮泰都親自出面道歉，何以當時的直屬長官許銘春可以出來義正言辭的公開表示「不關她的事」、「她都不知道」，這種不敢正視問題的人，肯定也絕非一個適任的地方首長。

五、敗壞政府體制。連民進黨立委都出面說，許銘春時常會帶謝宜容出去外面吃喝玩樂，這是眾所皆知的事情。不僅如此，謝宜容也會挪用北分署的預算購買禮品，來充當許銘春出外訪視時的伴手禮。管一個部會，就能有這種雞鳴狗盜的事情，那若是當高雄市長，豈不是整個高雄都會變成許銘春的玩樂城市？

高雄青年聯盟表示，以上五點，請高雄市民看清楚許銘春的為人，而相信這樣的為人，絕對不只有包庇霸凌、公器私用問題，而是整個人格的應該被懷疑，基於高雄市民的未來，必須堅決反對許銘春參選高雄市長，望所有高雄青年以及整體社會正視此問題。