謝宜容非直接霸凌者？同事：幫兇不要在那演受害者

勞動部勞發署吳姓公務員之死，掀起全國「霸凌MeToo」巨浪。根據「華視新聞」，有北分署員工爆料，前北分署長謝宜容霸凌的是一級主管，而直接霸凌者恐怕是直屬長官，對死者的工作要求超過負荷，且不只一次講出霸凌的言語。而根據「吹哨者們」日前爆料，「長官們」是霸凌被害者也疑是加害者。

吳姓公務員之死，他的同事紛紛在Threads社群平台開設帳號，撰文為死者發聲。吹哨者之一就在新北市議員李宇翔的Threads留言，傳聞北分署的「上行下效」在死者任職的單位主管施行得很徹底，檯面上分署長已成眾矢之的，但「下效」者是不是共同霸凌者，1年8個月內陳情投訴有跡可循。

有死者的同事發文表示，因為分署長的所作所為，有同事哭訴壓力很大，「在這個環境也沒有辦法」。只是為什麼，分署長丟下來的折磨與霸凌，「她們要一層層轉嫁呢，難道她們受到這樣的對待，也要下屬不好過才是，那這樣，她們跟她有何不同。而同事口中的好主管，為什麼在受到轉嫁下來的不合理要求與情緒，卻沒有像她或她們一樣，讓下屬承擔，我想這就是為什麼他們辦公室，特別心痛的關係吧。他就是跟她還有她們不一樣」。當你受到不合理的精神與實際對待，你選擇不負責任的轉嫁給下一個人，那你就不是局外人，不是哭哭啼啼就可以置身事外，摸摸自己的良心，你們有什麼資格問心無愧。

吹哨者之一表示，始作俑者就是謝女士，但是上行下效在分署裡發酵，「我不想承認這就是個結構式暴力，制度霸凌，但的確是！在業務執行過程漠視這一切不願意伸出援手的人都是幫兇，你們也推了一把」。

另一名吹哨者表示，希望那些幫兇不要在那邊演受害者，把自己受到的霸凌再轉嫁給下屬，到現在還若無其事的說著不知道裝委屈的人，敢不敢在家屬面前說一遍。真的沒人在乎家屬跟知錯能改，每個都覺得自己雙手乾淨是局外人，甚至還天天上演受害者的角色，真的是良心都不會痛。

吹哨者之一表示，勞動部、勞發署及所屬究竟有沒有共同霸凌者，又或是沉默幫兇，請給社會一個光明磊落的處置，1年8個月的惡夢，是該醒了，但也不要放任惡人另闢地獄；如果機關也犯了錯，請給受傷的靈魂們，一個衷心真心的道歉，既然犯了錯就應該要認錯。請讓同事們可以繼續安心做事。勞動部，請不要愧為為勞工爭取權益的行政機關。

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