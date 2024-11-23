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勞動部職場霸凌風暴 謝宜容委任律師：這次遇上超級颱風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
謝宜容遭指涉嫌職場霸凌，直到昨天才透過影片露面道歉。圖／取自YouTube
謝宜容遭指涉嫌職場霸凌，直到昨天才透過影片露面道歉。圖／取自YouTube

勞動部勞發署公務員之死，涉嫌職場霸凌的前北分署長謝宜容，日前透過律師吳俊達發表的道歉聲明中，指「管理方式並非同仁身故直接原因」，遭質疑假道歉，再起爭議，她直到昨天才透過影片露面道歉。而她的委任律師吳俊達也飽受攻擊，吳俊達昨天深夜在個人臉書透露，這次遇上超級颱風。

吳俊達表示，連續3天都超忙，一堆電話沒回沒接，「讓那些想罵我的不明來電失望了。真是抱歉」。記者的來電，他也沒接沒回，「真是抱歉，因為這次遇上超級颱風，必須步步為營」。整天開滿4個會，處理一堆大小案件細節。「除了謝女士，我還是有很多信任我的當事人及案件需要好好照顧」。

他說，不分案件大小，媒體矚目與否，他向來都是採取一致高度的辦案品質要求。還是感謝律師界許多支持他的好朋友們、許多舊雨新知客戶們的打氣鼓勵，還有堅定的事務所工作夥伴們，在每一次風風雨雨的時刻，始終選擇堅定相信他的判斷、堅定支持他的決定，相信他在每一次爭議案件中看見的「公共利益」及「律師執業理念」。

而標題為「謝宜容道歉影片」的YouTube影片，湧入逾千筆留言，網友表示，「大家不要被騙了，接下來會進入法律戰，為了以防萬一，這個道歉是做給法官看的」、「很好奇，在鏡頭後面是哪些人？是否在下指導棋呢？後面的鏡面反射看得出來有幾個人在那邊」、「『沒有保護好你們的孩子』不是加害者可以講的話。妳就是傷害本身」、「不要連道歉都要俯視大家」、「演技不夠好，眼淚擠不出來」、「看了很痛苦...明明是加害人，卻表演成受害者」、「請親自跟家屬及受害員工道歉」、「道歉不會去靈堂前面，家屬前面，還要躲起來拍一個沒誠意的影片，律師教的嗎」、「眼淚用力擠了整場還是擠不太出來」、「誰管你這兩天在幹嘛，訊息10分鐘內要回啊！網路禮儀不懂嗎」、「該不會還要強迫同仁遵守網路禮儀上來點讚吧」。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

影片 律師 職場霸凌 謝宜容

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