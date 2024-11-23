公務員之死引公憤 12月7日反霸凌大遊行 網：該衝了

勞動部勞發署吳姓公務員之死，引起公憤，涉嫌職場霸凌的前北分署長謝宜容始終不出面，直到昨天透過影片道歉，未能滅火。台灣民眾黨發起12月7日「反霸凌、護勞權」大遊行，當天下午2時自勞動部出發，遊行至凱道，民眾黨表示，邀請重視勞工權益的民眾加入行列。

「反霸凌、護勞權」大遊行訴求為「反霸凌要真相、反血汗要健康、護勞權要工會」，民眾黨表示，一條生命的逝去令人悲痛、不捨，家屬的眼淚更讓人揪心，不禁要問，還有多少個勞工朋友正被「過度燃燒」？有多少個案例被「勞動黑布」遮掩？還有多少個「有力靠山」潛藏在應該保護人民的「政府」之中？民進黨告訴我們，勞工是心中最軟的一塊，結果卻是踐踏基層員工，官官相護、息事寧人，助長職場霸凌的溫床。

民眾黨表示，我們不接受長官霸凌是「立意良善」；我們拒絕勞動部左手查右手的虛假調查；我們反對「靠勢」的派系滋養高官，我們憤怒、我們不甘，我們要為自己捍衛權益。「反霸凌、護勞權」大遊行，邀請重視勞工權益的民眾，加入行列，一起上街討公道。