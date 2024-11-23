快訊

謝宜容問題早被反映！會議紀錄竟寫「首長領導風格不容置喙」

台南昨晚起已連續15震 氣象署：正常現象 可能還有規模4.5以上餘震

公務員之死引公憤 12月7日反霸凌大遊行 網：該衝了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣民眾黨發起12月7日「反霸凌、護勞權」大遊行，當天下午2時自勞動部出發至凱道。圖／取自「台灣民眾黨 中央組織部」臉書粉專
台灣民眾黨發起12月7日「反霸凌、護勞權」大遊行，當天下午2時自勞動部出發至凱道。圖／取自「台灣民眾黨 中央組織部」臉書粉專

勞動部勞發署吳姓公務員之死，引起公憤，涉嫌職場霸凌的前北分署長謝宜容始終不出面，直到昨天透過影片道歉，未能滅火。台灣民眾黨發起12月7日「反霸凌、護勞權」大遊行，當天下午2時自勞動部出發，遊行至凱道，民眾黨表示，邀請重視勞工權益的民眾加入行列。

「反霸凌、護勞權」大遊行訴求為「反霸凌要真相、反血汗要健康、護勞權要工會」，民眾黨表示，一條生命的逝去令人悲痛、不捨，家屬的眼淚更讓人揪心，不禁要問，還有多少個勞工朋友正被「過度燃燒」？有多少個案例被「勞動黑布」遮掩？還有多少個「有力靠山」潛藏在應該保護人民的「政府」之中？民進黨告訴我們，勞工是心中最軟的一塊，結果卻是踐踏基層員工，官官相護、息事寧人，助長職場霸凌的溫床。

民眾黨表示，我們不接受長官霸凌是「立意良善」；我們拒絕勞動部左手查右手的虛假調查；我們反對「靠勢」的派系滋養高官，我們憤怒、我們不甘，我們要為自己捍衛權益。「反霸凌、護勞權」大遊行，邀請重視勞工權益的民眾，加入行列，一起上街討公道。

民眾黨中央黨部資訊顧問江明宗將遊行訊息PO在PTT上，網友表示，「幫忙給被害家屬一個公道」、「終於出來了，可以出來走一走了」、「職場霸凌到處都是，我覺得應該去，矯正社會風氣」、「台灣勞權是時候該進步了」、「終於來了」、「我會去」、「一定去，太可惡」、「反權貴共犯結構吧」、「該衝了喔」、「出發了啊，政府機關帶頭霸凌」、「推，霸凌必須要抵制」、「今天一個明顯的霸凌都沒辦法處理，不要怪基層群情激憤」、「我等了整個晚上就是在等這個大場面」、「立法保障勞工比遊行有用多了」、「勞動部霸凌跟壓榨基層員工真的笑死人」。

台灣民眾黨發起12月7日「反霸凌、護勞權」大遊行，當天下午2時自勞動部出發至凱道。圖／取自「台灣民眾黨 中央組織部」臉書粉專
台灣民眾黨發起12月7日「反霸凌、護勞權」大遊行，當天下午2時自勞動部出發至凱道。圖／取自「台灣民眾黨 中央組織部」臉書粉專

勞動部 台灣民眾黨 職場霸凌

延伸閱讀

霸凌案連環爆 衛福部統一29日說明

北市府霸凌申訴7成不成立 蔣萬安：重新檢視

謝宜容記過免職 桂宏誠質疑考績委員會未開就公布結果

高雄土開公司也爆霸凌 傳懷孕員工下班求助身心科

相關新聞

何佩珊准辭！洪申翰接勞長 王義川遞補不分區立委

勞動部公務員之死案持續延燒，行政院昨天宣布，勞動部長何佩珊請辭獲准；行政院發言人李慧芝昨晚證實，民進黨不分區立委洪申翰將...

新聞眼／亡羊補牢 新勞長洪申翰之責

今年五月，剛接下勞動部長一職的何佩珊，自嘲是「踏入下個火坑」，未料時隔半年多爆發北分署霸凌案，面對全國民眾熊熊怒火，作為...

新型態犯罪？ 霸凌設專法有爭議

勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉霸凌，導致員工步上絕路，是否要制定職場霸凌防治專法，讓霸凌者入刑罰，法界看法分歧。有法官認...

任期最短勞長何佩珊 昔自嘲跳「火坑」…今提油救火下台

猶記今年五月，時任行政院副秘書長的何佩珊，在政院惜別茶會上自嘲接任勞動部長是「踏入下個火坑」。時隔半年多爆發北分署霸凌案...

李宇翔再爆料：謝宜容問題早被反映！會議紀錄竟寫「首長領導風格不容置喙」

勞發署北分署吳姓公務員死亡案，神隱多日的謝宜容在昨日透過影片鞠躬道歉。新北市議員李宇翔今凌晨在FB、IG發文爆料，早在去...

【人物】洪申翰從環團踏入政壇 搭賴系順風車直升部長

民進黨立委洪申翰內定新任勞動部長，據了解，下周一就會正式官宣。洪申翰出身環團，2020年進入民進黨不分區安全名單後踏入政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。