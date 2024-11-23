李宇翔再爆料：謝宜容問題早被反映！會議紀錄竟寫「首長領導風格不容置喙」

勞發署北分署吳姓公務員死亡案，神隱多日的謝宜容在昨日透過影片鞠躬道歉。新北市議員李宇翔今凌晨在FB、IG發文爆料，早在去年6月，就有基層反映首長領導風格問題，謝宜容卻說「領導風格不容置喙」，竟能以白紙黑字作為會議紀錄，就能明白分署長到底多有恃無恐。

李宇翔先點出謝宜容終於出面道歉，但話鋒一轉，李宇翔指出，他進一步取得北分署於去年6月的會議紀錄，這是謝宜容就任分署長的第3個月，沒想到最早在此時，就有同仁向上級勞發署反映有關首長的領導風格。

李宇翔說明，根據會議紀錄的第六點主席指示，同天勞發署會議後的指示事項，竟由謝宜容向大家說出「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置嚎，請所屬機關首長比照辦理。」

下面更接著指出「署長領導風格不會改變，壓力只會越來越強，請各單位全力以赴，尤其要求或指示事項絕對要落實，本年度雖無KPI，惟平時表現均會列入年度考績依據，絕不鄉愿」等語。

李宇翔認為，這份紀錄代表同仁們的陳情，根本「下情無法上達」，在勞發署這關就被打回北分署處理，甚至還被以考績作為威脅不得再陳情，這樣的情況竟能夠以白紙黑字作為會議紀錄，大家就能明白分署長到底多有恃無恐。