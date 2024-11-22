許銘春二度發文致歉「謝宜容在陳菊離開後才進入勞委會」

勞動部前部長許銘春今天深夜針對近日的霸凌紛擾發文說明，除再度表達對於自己部長任內未能察覺謝宜容管理能力有問題致歉外，許也不滿近日綠營委員林淑芬對她的批評，希望對方先做完整查證再發言。此外，許銘春解釋，謝宜容是在陳菊離開後才進入勞委會的，「無限上綱地胡亂牽連，只是讓事情更加失焦而已」。

許銘春強調，一條生命的消逝，不該成為政治操作的工具；為了表示對社會大眾的負責，有一些事情她必須做出澄清。

許銘春表示，謝分署長曾經是她的部屬，這是事實，但這幾天她從媒體上看到謝分署長的種種行為，她很驚訝也很難過，若能及早發現謝的管理能力有問題，或許可以阻止悲劇的發生，「作為部長，卻未能知悉如此重大的情事，這部分我責無旁貸，對於近日發生一切紛擾我表達深深的歉意」。

針對勞動部前政務次長王安邦兩人之間的矛盾，許銘春說，媒體報導「對他冷淡」、「架空他」等內容，對於曾經共事的同事，一起為勞工、為工會打拼這麼久，做了很多事情，她有些遺憾，但這沒有什麼切割的問題，部內所有成員的責任，她一樣應該共同承擔。

針對民進黨立委林淑芬對她的批評，許銘春說，不知道是基於誤解還是有心人士的煽動，林淑芬委員對於她的指教有許多不是事實，希望林委員發言前能對事情做完整查證，包括與她做直接的溝通，這會是比較合理的做法；無憑據的指控是不負責任的，也徒然製造社會的混亂與不安。

許銘春強調，許多對於她的指責與批評，她都願意承擔，這是她曾擔任勞動部長所該負起的政治責任，作為一個高雄市長的參選人，這更是無法迴避的。但她希望所有的政治人物都不要模糊焦點，更不要扭曲事實，「我們要追究的是一條寶貴生命為何消逝，以及探討如何在未來不讓同樣的事情發生，而不是見獵心喜，拿這一條生命，在媒體及網路上黨同伐異、彼此攻訐」。

許銘春也說，至於事件核心的謝分署長，她是在陳菊離開後才進入勞委會的，無限上綱地胡亂牽連，只是讓事情更加失焦而已。在這場悲劇之後，包括她在內的相關人士，都應該深切地反省，接受人民的檢討，而不是相互攻擊與推諉，且讓事件的討論回歸理性，對悲劇深刻地銘記，並使其不再發生。

最後許銘春再次強調，作為前勞動部長，她對往生者與社會大眾表達深深的歉意。