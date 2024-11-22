洪申翰接掌勞動部 政院：戮力健全勞工職場環境

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片

行政院發言人李慧芝證實，新任勞動部部長擬由民進黨不分區立委洪申翰接任。對於洪申翰是否即將在下周一上任？行政院方面表示，尚有公文流程要處理，待人事作業程序完成後，就會正式就任。

李慧芝透過新聞稿表示，洪申翰過去出身於民間團體，不僅為公眾議題發聲，對於公部門就政策與民間溝通的合作模式非常熟稔；而自其擔任立法委員以來，對於勞動議題亦十分關切，尤其在與勞工生計以及安全息息相關的職業災害預防與權利保障等領域更是不遺餘力，戮力健全勞工職場環境。

李慧芝指出，洪申翰曾參與立法院議事運作運作並任幹部，對於行政、立法互動嫻熟，卓院長亟欲借重洪委員長才，稍早已徵詢其意願並獲同意，未來勞動部仍有許多重要工作尚待繼續進行，卓院長期許未來的洪申翰部長能夠繼續為國家貢獻己力，在公部門內繼續為勞工朋友打拼。

勞動部 洪申翰 行政院

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