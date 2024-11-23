何佩珊准辭！洪申翰接勞長 王義川遞補不分區立委

勞動部公務員之死案持續延燒，行政院昨天宣布，勞動部長何佩珊請辭獲准；行政院發言人李慧芝昨晚證實，民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長。至於不分區立委，依照順序將由民進黨政策會執行長王義川遞補。

賴總統要求檢討法令

此外，賴清德總統昨天參加活動結束後，也再度致歉說，政府的態度是嚴查嚴辦，還給離世同仁與家屬公道，向社會大眾交代。賴總統強調，要在台灣社會建立一個有尊嚴而且友善的工作環境，因為霸凌與不法侵權是公私單位都要面對的嚴肅事件，中央要帶頭以身作則，地方也應該進行，未來會檢討法令，該修法的地方要修法，建立完善制度。

謝宜容影片鞠躬致歉

至於勞動部調查報告雖指無法證明吳員有遭受霸凌，但各界仍將矛頭指向前北分署長謝宜容，要求她出來面對。謝宜容昨天透過六分五十秒影片致歉，並二度鞠躬。

倡議公務人員組工會

為了避免憾事再度發生，各界紛紛提出建言，希望能夠法制化，提供公務人員及職場上更多保障。全金聯秘書長韓仕賢呼籲，這次悲劇來自於公務員職場缺乏工會組織介入的空間，因此嚴正要求台灣政府應開放讓公務人員組織工會，爭取基本權益，同時開放公務員適用「職業安全衛生法」，並明定職場不法侵害內涵及雇主責任。

研議職場霸凌防治法

桃園市產業總工會認同政府應立刻讓公務人員、約聘僱納入職安法保障，並擁有組織工會的權利，有真正的爭議權與協商權；此外，現行的職場遭受不法侵害指引僅為行政指導，職安法也僅規範雇主提出預防計畫，建議應比照性騷擾防治法，研議制定職場霸凌防治法。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，霸凌在各職場間存在已久，這次事件給台灣社會當頭棒喝，必須趁這次痛定思痛，全面針對公務機關、民營企業制定反霸凌政策，且必須有更高層級的國家行動對策，讓任何人都不會在職場上受到不法侵害。

何佩珊186天下台

何佩珊昨天請辭獲准，自今年五月廿日上台，僅擔任一八六天就下台，成為史上任期最短的勞動部長。由於行政院長卓榮泰周三曾表示，將先讓何佩珊完成責任追究，再詳談她的責任。行政院發言人李慧芝昨天說，勞動部考績會已經依法定程序做出決定，何佩珊周四下午當面向卓榮泰提出辭呈，並獲准辭，同時指定由陳明仁暫時代理執行業務，政院會盡速尋覓勞動部長的適合人選。

李慧芝表示，卓榮泰日前已指示各部會在一周內就目前接獲的申訴案件完成調查，並將調查結果提報行政院，也請各部會就既有的「員工職場霸凌處理標準作業流程」重新檢視並提出精進方案，強化外部調查參與機制、保障當事人權益。