吳留下兩封書信 家屬悲：想知他受何壓力

勞動部吳姓公務員之死，輿論沸騰，死者家屬昨天也透過民進黨新北市議員李宇翔發布聲明表示，感謝外界關心，家屬想知道死者在工作上發生什麼事，受到什麼巨大壓力，忍心拋下摯愛家人們，也希望外界體諒年邁父母白髮人送黑髮人的悲痛和辛酸，不要來打擾他們。

吳姓公務員的家屬表示，對吳的離去萬分哀慟、震驚，也想知道他在工作上到底發生了什麼事、受到什麼巨大壓力，忍心拋下摯愛的家人們。此事現已移送檢調調查，我們不便對外發言。希望媒體朋友們體諒其年邁父母白髮人送黑髮人的悲痛和辛酸，不要來打擾他們，讓他們在每天心如刀割之外，還要承受各種驚嚇，這不也是一種欺凌嗎？

吳員的同事則是在Threads社群平台爆料，指吳姓公務員很善良，人好才會被欺負，因此想不開，留下兩封書信，一封給同事，一封給家人，都是感謝，裡面沒有寫到被霸凌，被誰霸凌，但明眼人都知道為何想不開。

吳姓公務員四日被發現陳屍辦公室，另一名同事發文表示，那天早上，死者的媽媽衝到醫院，撕心裂肺地對著孩子不斷叫喊「你給我起來」，好幾次快昏厥。

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