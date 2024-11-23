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現身影片哽咽露悲痛 謝宜容：對不起輕生同仁
勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，讓北分署長期籠罩@@@職場霸凌@@@曝光。勞動部調查報告雖指無法證明吳員有遭受霸凌，但各界仍將矛頭指向北分署長謝宜容，要求她出來面對。謝宜容昨天透過六分五十秒影片致歉，並二度鞠躬。
影片中，謝宜容不時抿嘴、面露悲痛，她開場白哽咽表示「我是北分署長謝宜容，今天要為北分署輕生同仁以及社會矚目案件，跟社會大眾致上十二萬分抱歉，非常對不起大家」。
謝宜容解釋，這幾天一直沒有出現，是因為感到非常悲痛、自責，也深切檢討。對於離開的吳員，她說「沒有即時發現、給予協助，我非常對不起輕生離開的同仁」。同時也跟家屬致歉沒有保護好他們的孩子。
對此，勞動部表示，已針對謝宜容以考績法記兩大過、並免除職務，也會移送監察院、新北地檢署。
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