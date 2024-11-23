勞團：讓公務員擁有勞工三權

因勞動部基層同仁遭霸凌一案，勞權團體出面呼籲，開放公務員籌組工會。中華民國全國總工會昨日與國民黨立委同台舉行記者會，呼籲要開放公務員組織工會外，也應建立「公務人員彈性商調制度」、修正勞基法以納入保障勞工下班後的「離線權」。

銓敘部政務次長張秋元表示，考試院已會同行政院於七月十二日將公務人員協會法的修正草案送至立法院，主要是強化公務員團結權，增加協會類別，除一般協會外，還有「特種協會」，同時降低籌組門檻。

張秋元說，另外擴大協商權範圍，協會與機關協商完後，雙方要簽署協商結果並按此執行，同時有課責機制，不能因為協會提出協商，就給予不利處分，如果機關給予不利處分，銓敘部會要求其上級機關或相關機關依法懲處，民選首長的話還要罰款。

中華民國全國總工會秘書長温宗諭提出訴求，政府應開放公務人員籌組工會，讓公務人員擁有勞工三權。歐美先進國家公務員可成立工會，不用擔心因罷工而影響政府工作。

温宗諭表示，勞基法須修法，新增勞工離線權，現常用通訊軟體，導致工作跟生活界線模糊，雇主常透過通訊軟體將工作延伸到勞工下班生活，將造成風險。另外，為了讓更多公務機關受到霸凌的公務員發聲，設立申訴專線，申訴管道不能交由政府。

政治大學法律系副教授林佳和昨指出，大法官在釋字第七八四號、七八五號解釋中，都提出關於公務員權利保障上，目前申訴等制度恐怕要檢討，而中華民國是世界自由民主法治國家中，極為少見不准公務員組織工會的國家。