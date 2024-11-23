新型態犯罪？ 霸凌設專法有爭議

勞動部勞發署前北分署長謝宜容涉霸凌，導致員工步上絕路，是否要制定職場霸凌防治專法，讓霸凌者入刑罰，法界看法分歧。有法官認為，霸凌是新型態犯罪，就看立委是否要通過相關規定。但也有法界人士說，目前刑法有恐嚇危害安全、公然侮辱、傷害等罪可處理，另立專法恐疊床架屋。

法務部表示，法律沒有「霸凌」專有名詞，刑法侵害人權的罪名包括傷害、恐嚇、公然侮辱、妨害性自主罪有關犯罪等，連同性騷擾防治法在內，加害人都有可能藉由職場權位的高度「向下」侵犯人權，回歸一般刑事處罰解決即可。

另有不少法官指出，假設立專法的目的是要針對這些行為予以處罰，豈不與現有的刑法重疊？要立專法，內容與架構必須清楚，這樣才有立專法的實益，現有的保障機制有無嚴格落實才是關鍵，如果下屬還是一樣不敢提告、告發，立了專法也沒用。

此外，如何定義「霸凌」是司法實務面最大難題。一名女法官質疑，上司態度很凶、講話很難聽，是否就一定會導致死亡的結果？有的人被罵能承受，有的人覺得人生無望，但自殺最終是「自主決定」，要怎麼「證明」是霸凌致死，恐有難度，

有法官認為，霸凌是新型態的犯罪，例如校園霸凌防制準則就有對霸凌下定義，又如各法院的職場霸凌防治申訴及處理要點，但目前這些規定都僅是「準則」或「要點」，是否要立專法來加以處罰這些行為、入霸凌者於刑罰，法界認為端看立法委員要不要通過罷了。

民進黨立委范雲、林月琴昨天與民團呼籲，立刻改革公務員及勞工職場霸凌申訴及調查機制，並比照性別平等工作法等法規，強化公務員及勞工職場霸凌申訴、調查機制。

范雲表示，現行公務員職場霸凌並非無法可管，但是因為僵固文化、定義模糊、充滿缺陷的機制，導致被害人求助無門，還擔心申訴被秋後算帳。此外，「員工職場霸凌處理SOP」中，訂定調查小組由機關指定人員組成，沒有強制要求外部專家參與，可能出現官官相護的現象。

林月琴要求，政府機關要委託民間公正單位建立外部申訴機制，盤點公務人員人力彌補缺口。

勞動部回應，會蒐集各方意見，檢討現行機制，朝提升不法侵害預防指引的法律效性來努力。