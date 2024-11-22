快訊

12強賽／搶冠軍賽門票 中華隊押王牌林昱珉先發戰日本

聽新聞
0:00 / 0:00

公部門霸凌案連環爆 國發會：一周內完成調查

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會22日表示，有關媒體報導國發會人員涉及職場霸凌一案，將依行政院指示，根據 「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」立即啟動相關調查處理。

勞動部勞發署公務員輕生疑似遭長官職場霸凌，引起社會高度重視，猶如骨牌效應，今再傳出多名國發會員工共同發表千字文，指稱受到國發會綜規處處長霸凌。

國發會說明，為建構健康友善、免受霸凌侵犯的職場環境，使員工安心投入工作，已設置職場霸凌申訴專線電話、傳真及專用電子信箱，近期並多次在會內網頁、業務會報、人事E點通等廣為宣導。

國發會表示，目前雖未接獲相關申訴或檢舉案件。惟針對媒體報導內容，將立即啟動調查程序，於一周內完成調查，並於最短時間內完成評議，以維護當事人及同仁權益。

國發會 職場 霸凌

延伸閱讀

霸凌案連環爆 衛福部統一29日說明

北市府霸凌申訴7成不成立 蔣萬安：重新檢視

北市社會局主管涉職場霸凌 議員指市府通報系統出問題

北市公務員泣訴遭職場霸凌 社會局：當事人申訴未提及

相關新聞

獨／公務機關又傳霸凌！國發會員工發千字文控訴綜規處長

勞動部員工疑似因主管霸凌導致輕生的案件延燒，如今就連有政府「財經小內閣」之稱的國家發展委員會也傳出類似事件，多名國發會綜...

獨／遭控霸凌 國發會綜規處長張惠娟：捏造事實潑髒水

針對多名國發會綜合規劃處現職和離職員工聯名投訴，發表「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」千字文指控綜規處長張惠娟...

被指涉霸凌 社工司長蘇昭如：想不起來但不敢100%排除

衛福部部長邱泰源指示次長呂建德成立職場霸凌調查專案小組，共要調查具名的主任秘書暨社保司長劉玉娟、心健司前司長陳亮妤，與1...

【人物】洪申翰從環團踏入政壇 搭賴系順風車直升部長

民進黨立委洪申翰內定新任勞動部長，據了解，下周一就會正式官宣。洪申翰出身環團，2020年進入民進黨不分區安全名單後踏入政...

任期最短勞長何佩珊 昔自嘲跳「火坑」…今提油救火下台

猶記今年五月，時任行政院副秘書長的何佩珊，在政院惜別茶會上自嘲接任勞動部長是「踏入下個火坑」。時隔半年多爆發北分署霸凌案...

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

日前發生勞發署北分署吳姓公務員死亡案，疑生前遭時任分署長謝宜容霸凌，究竟霸凌為何會發生？而事發後神隱多日的謝宜容，背景又有多硬？聯合新聞網整理事件始末，帶您一同關心這起震驚全台的勞動部霸凌案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。