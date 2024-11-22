公部門霸凌案連環爆 國發會：一周內完成調查

國發會22日表示，有關媒體報導國發會人員涉及職場霸凌一案，將依行政院指示，根據 「國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定」立即啟動相關調查處理。

勞動部勞發署公務員輕生疑似遭長官職場霸凌，引起社會高度重視，猶如骨牌效應，今再傳出多名國發會員工共同發表千字文，指稱受到國發會綜規處處長霸凌。

國發會說明，為建構健康友善、免受霸凌侵犯的職場環境，使員工安心投入工作，已設置職場霸凌申訴專線電話、傳真及專用電子信箱，近期並多次在會內網頁、業務會報、人事E點通等廣為宣導。

國發會表示，目前雖未接獲相關申訴或檢舉案件。惟針對媒體報導內容，將立即啟動調查程序，於一周內完成調查，並於最短時間內完成評議，以維護當事人及同仁權益。