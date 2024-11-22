快訊

12強賽／牧秀悟滿貫砲終結4小時大戰 日本擊敗委內瑞拉26連勝

台南晚間震不停！三分鐘內連3震 氣象署曝原因：未來3天恐有餘震

公務員之死延燒 民眾黨12月7日辦反霸凌遊行

中央社／ 台北22日電
勞動部公務員之死案持續延燒，勞動部何佩珊部長（右）請辭獲准。圖為何佩珊、次長許傳盛（左）19日公布霸凌事件調查結果並致歉。圖／聯合報系資料照片
勞動部公務員之死案持續延燒，勞動部何佩珊部長（右）請辭獲准。圖為何佩珊、次長許傳盛（左）19日公布霸凌事件調查結果並致歉。圖／聯合報系資料照片

勞發署公務員疑遭霸凌輕生引發社會關注，並掀起許多部會機關檢討組織內疑似職場霸凌文化。民眾黨規畫於12月7日下午舉辦「反霸凌、護勞權」大遊行，以勞動部為起點遊行至凱道，近日將號召各界響應。

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發關注，民眾黨規畫於12月7日舉辦「反霸凌、護勞權」大遊行，相關文宣圖文已陸續出現在地方黨部的臉書粉絲頁。

臉書貼文內容指出，勞動部北分署一名公務員疑似長期遭受職場霸凌選擇輕生，一條生命的逝去令人悲痛、不捨，家屬的眼淚更讓人揪心，不禁要問，還有多少勞工朋友正被「過度燃燒」，有多少個案例被「勞動黑布」遮掩，還有多少個「有力靠山」潛藏在政府之中。

貼文也指出，民進黨說勞工是心中最軟的一塊，結果卻是踐踏基層員工，官官相護、息事寧人，助長職場霸凌的溫床，民眾黨絕對不接受長官霸凌是「立意良善」，拒絕勞動部左手查右手的虛假調查，也反對靠勢的派系滋養高官，呼籲大家一起上街討回公道。

根據活動規畫，民眾黨將於12月7日舉辦「反霸凌、護勞權」大遊行，活動訴求是「反霸凌要真相、反血汗要健康、護勞權要工會」，遊行起點為勞動部前，遊行終點為總統府前的凱達格蘭大道。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

勞動部 民眾黨 職場霸凌

延伸閱讀

北市府霸凌申訴7成不成立 蔣萬安：重新檢視

謝宜容記過免職 桂宏誠質疑考績委員會未開就公布結果

北分署霸凌案 勞動部：移送監院、新北地檢懲戒及偵辦

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

相關新聞

獨／公務機關又傳霸凌！國發會員工發千字文控訴綜規處長

勞動部員工疑似因主管霸凌導致輕生的案件延燒，如今就連有政府「財經小內閣」之稱的國家發展委員會也傳出類似事件，多名國發會綜...

獨／遭控霸凌 國發會綜規處長張惠娟：捏造事實潑髒水

針對多名國發會綜合規劃處現職和離職員工聯名投訴，發表「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」千字文指控綜規處長張惠娟...

被指涉霸凌 社工司長蘇昭如：想不起來但不敢100%排除

衛福部部長邱泰源指示次長呂建德成立職場霸凌調查專案小組，共要調查具名的主任秘書暨社保司長劉玉娟、心健司前司長陳亮妤，與1...

北分署霸凌案 勞動部：移送監院、新北地檢懲戒及偵辦

針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員之死，燒出北分署職場霸凌案，民眾怒火難平息。勞動部今表示，已針對北分署...

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

日前發生勞發署北分署吳姓公務員死亡案，疑生前遭時任分署長謝宜容霸凌，究竟霸凌為何會發生？而事發後神隱多日的謝宜容，背景又有多硬？聯合新聞網整理事件始末，帶您一同關心這起震驚全台的勞動部霸凌案。

台鐵也爆霸凌？傳高層侮辱、不付加班費 員工申訴被踢皮球

勞動部霸凌案悲劇延燒，近日多個公家機關也連環爆出霸凌爭議。台鐵公司今也傳出員工集體投訴人資高層多次貶低侮辱、咆哮、不支付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。