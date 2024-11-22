公務員之死延燒 民眾黨12月7日辦反霸凌遊行

勞發署公務員疑遭霸凌輕生引發社會關注，並掀起許多部會機關檢討組織內疑似職場霸凌文化。民眾黨規畫於12月7日下午舉辦「反霸凌、護勞權」大遊行，以勞動部為起點遊行至凱道，近日將號召各界響應。

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案引發關注，民眾黨規畫於12月7日舉辦「反霸凌、護勞權」大遊行，相關文宣圖文已陸續出現在地方黨部的臉書粉絲頁。

臉書貼文內容指出，勞動部北分署一名公務員疑似長期遭受職場霸凌選擇輕生，一條生命的逝去令人悲痛、不捨，家屬的眼淚更讓人揪心，不禁要問，還有多少勞工朋友正被「過度燃燒」，有多少個案例被「勞動黑布」遮掩，還有多少個「有力靠山」潛藏在政府之中。

貼文也指出，民進黨說勞工是心中最軟的一塊，結果卻是踐踏基層員工，官官相護、息事寧人，助長職場霸凌的溫床，民眾黨絕對不接受長官霸凌是「立意良善」，拒絕勞動部左手查右手的虛假調查，也反對靠勢的派系滋養高官，呼籲大家一起上街討回公道。

根據活動規畫，民眾黨將於12月7日舉辦「反霸凌、護勞權」大遊行，活動訴求是「反霸凌要真相、反血汗要健康、護勞權要工會」，遊行起點為勞動部前，遊行終點為總統府前的凱達格蘭大道。

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