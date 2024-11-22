立委促試委修正公務員任職體系 避免產生土皇帝

立法院全院委員會今天就考試院人事同意權案舉行公聽會，多位立委提及勞動部職場霸凌案，認為試委應肩負汰除不適任公務員責任，修正文官任職體系，避免產生「土皇帝」，或是將上對下的不當行為納入考績。

立法院全院委員會今天舉行「行使考試院長、副院長及考試委員同意權案」公聽會。由於近日勞動部勞發署公務員疑遭霸凌輕生，引發社會關注，許多立委發言提及此案。

國民黨立委徐巧芯表示，考試院掌管公務員銓敘考績，如何汰除不適任公務員也是問題，例如勞動部一案，雖然召開考績會，但加害人選擇不出席，整個政府體系也沒能拿出辦法，顯示機制中出現漏洞，未來試委應補強考績會漏洞；另一方面，許多公務員進入公部門遭到霸凌，無法輕易離開崗位，也不敢申訴，因為擔心考績遭到報復，試委應捍衛基層公務員。

民進黨立委蔡易餘表示，現在公務員體制很難留才、很多部門員額也難補齊，考試院應思考從制度設計改善；另一方面，考試委員應傾聽基層公務員心聲，例如近期勞動部的案子，就應特別注意公務員如何申訴自身權利。

民進黨立委鍾佳濱指出，這幾年公務員報考數、錄取數都降低，很多機關員額沒能補齊，就是因為公務員業務繁重、待遇不如民間，才導致公務員離職率增加；針對公務員職場霸凌，建議可將上級對下級的不當行為納入考績，未來考試院應有積極作為。

國民黨立委牛煦庭指出，民進黨執政下，文官中立精神屢屢消減，部分文官甚至「向上經營」，最近勞動部的悲劇就具體反映，基層公務員長期面臨職場霸凌求助無門；考試院近年雖不斷遭受「廢考監」壓力，但考試委員應在這次審查過程好好展現其憲政功能，並展現改革保守職場文化的決心。

民進黨立委沈伯洋表示，職場霸凌是台灣社會既存問題，考試院未來應修正文官任職體系，避免產生「土皇帝」；目前公務員有考績、懲處兩個制度，這兩條路徑是否足以解決現行問題，期待未來考試委員能提出比較具有創意且非疊床架屋的方案。

國民黨立委賴士葆指出，站在總統府立場，當然希望所有試委被提名人都過關，但若從在野黨角度看「會很拚」，因為總統賴清德是少數總統、少數國會，卻自顧自提名，並強調在野黨這次審查一定會非常嚴格。

民眾黨立委吳春城則表示，現在的公務人員集體不去思考、只去配合體制，忽略與漠視人類心靈深處對道德的體悟，是當前公務體系最大的問題。