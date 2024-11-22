獨／遭控霸凌 國發會綜規處長張惠娟：捏造事實潑髒水

針對多名國發會綜合規劃處現職和離職員工聯名投訴，發表「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」千字文指控綜規處長張惠娟。張惠娟回應，相關指控太誇張，也並非事實，甚至是故意對她潑髒水。

張惠娟說，投訴人聲稱綜規處是國發會離職率最高的單位，人事部門可以查，綜規處有一、兩位同事平調出去，但大部分出去都是升官，因為綜規處沒有這樣職等的缺。此外，綜規處同仁有人生重病、罹癌是事實，但有的同仁罹癌是因家族遺傳，有的是在轉來綜規處前就有癌症病史，「和我有何關」。

張惠娟表示，罹癌同仁請長期病假紀錄，也可以商請人事室提供資料；阻礙同仁升遷部分更誇張，本處同仁無論在本處或他處，或其他部會均有升遷紀錄。

她強調，自己沒說過「同仁就是要給長官發洩情緒後還可以好好工作」這樣的話，也未要求同仁24小時待命，她是擔心自己忘記，才會留訊息在群組，等同是上班再回訊息即可。至於投訴人指控請假會被以考績及升遷等理由刁難，張惠娟說，同仁請假三天內，都由副處長決掉，不會到處長手上。

針對人力調度問題，張惠娟說，主要是配合有些專案，會調配人力支援；此外，她也從未惡意退公文，甚至很少退公文超過三遍，到第三遍她就自己寫了。

對於阻礙同事調職一事，她常告訴同仁，如果你要走，代表緣分到了，她不會留，最近有兩位同仁請調，都是因家裡的關係要降調其他單位，她還問是否有其他方法可提供協助，後來同仁選擇留下來。此外，先前也有同仁懷孕就流產，她也請其他同事幫忙，後來這位同事也順利生下小孩。

她說，在綜規處沒有新人考績乙等的事，資深又混的同仁才會拿乙等，並沒有高職位的出缺招不到人的事。張惠娟指出，有關紅白包一事，只有以全處名義動用的支出，才會使用所謂的公積金，而稿費納入處費，前處長立下的規則。

針對職權性騷擾的指控，她說，她看到這樣的指控都覺得噁心。

也有國發會同仁認同張惠娟的作風，一位同仁說，處長平時十分體諒同仁，同仁因家庭因素無法加班也都請同仁盡快回家接小孩；對於公務事務，處長也親力親為，親自指導同仁，帶著大家一起處理業務，遇到緊急事務處理甚至自己寫稿也不麻煩同仁。

張惠娟的秘書則說，對於本處不幸罹癌的同事，處長會請她表達關心，協助請假事宜，是一位真心關懷同事的好主管。

張惠娟感嘆說，這個指控的人是有多恨她，才要編造這麼多故事，但因實在與事實出入太大，只要問同仁，很容易澄清，她現在反而有一種很奇怪但不是害怕的感覺。她說，經過這件事，讓她想到，她一直提醒自己性子不要那麼急，但因為當到處長，很多事情信手拈來就有，加上有些事情時效很趕，同仁會有壓力，這個不能否認。

她說，她要改的是性子不要那麼急，口氣上不要那麼急，這是必須深刻檢討、一定要改的，不可能每個人都喜歡我，也不是每個人都好用，她不可能讓每個人都升遷。

至於為何會在群組寫出要「下次再這樣，我要殺了你」留言，張惠娟說，因為和那位同時平時會半開玩笑，因此用這種表達方式，並無惡意，如果造成同仁不舒服，很抱歉。未來會調整自己表達方式。」

針對職權性騷擾的指控，她說，完全是莫須有的內容，她看到這樣的指控都覺得無法理解。