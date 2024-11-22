獨／公務機關又傳霸凌！國發會員工發千字文控訴綜規處長

勞動部員工疑似因主管霸凌導致輕生的案件延燒，如今就連有政府「財經小內閣」支撐的國家發展委員會也傳出類似事件，多名國發會綜合規劃處現職和離職員工共同發表「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」的千字文，向本報記者投訴綜規處長張惠娟對同仁的不當舉動。

國發會副主委高仙桂表示，國發會在6月13日訂定國家發展委員會職場霸凌防治處理作業規定，有申訴專線和專用的電子信箱，也會充分保護申訴人隱私權，在調查過程中，一旦受理申訴案件後，就會成立專案調查小組，目前召集人和調查小組成員都有了，外部有3位，包括心理諮商師和兩位法律專家，內部也有委員，主秘是召集人，務求外部漢內部委員一樣多、甚至超過，避免官官相護。

但由於張惠娟也是委員，一旦成案，張惠娟就必須迴避。

高仙桂說，行政院長卓榮泰也已要求，如果有類似事情，不管是同仁申訴或媒體爆料，一周內就會處理完畢。

國發會轄下8個處，其中綜合規劃處被形容為「天下第一處」，業務涵蓋國家發展計畫之規畫、協調及審議；行政院所屬各機關施政計畫制度之規劃、推動及彙編；國家發展業務之國際合作及交流，包括台美數位經濟論壇(DEF)、台歐盟數位經濟對話(DDE)、亞太經濟合作會議(APEC)；雙語政策之規劃、推動及協調等業務。

遭現職和離職員工控訴的張惠娟是台大外文系畢業，並在美國知名的Montery Institute of International Studies Translation and Interpretation系進修，英文能力極佳，在經濟部投資處期間曾兼任經濟部長英文口譯、行政院正副院長英文口譯，之後也在經濟部貿易局、工業局任職，隨後擔任國發會綜合規劃處擔任處長。國發會官員指出，張惠娟工作能力強，也積極表現，但行事風格評價兩極。

尤其在內部的管理上，國發會官員也早有耳聞張惠娟的相關傳言，但至今並未有員工正式提出申訴。這次國發會綜規處的現職和離職員工向本報記者投訴，提出超過兩千字的「受國發會綜規處張處長霸凌受害者的血淚告白」，這群投訴者說，長年以來，張惠娟統御風格高壓，導致該處異動率相當高，每年都有同仁調職，幸運者成功離職、不幸者屢在商調函發出前就被張處長以抹黑、威逼利誘方式做掉，禁錮無限煉獄。

投訴者說，因高壓統治，處內同仁對不合理作為只能噤若寒蟬，自行調適，慶幸沒有自殺悲劇發生，不過接連高壓的環境加上多位同仁罹癌、重病甚至離世，實在人心惶惶，不知何時病魔會找上自己。

因為張處長奉行「同仁就是要給長官發洩情緒後還可以好好工作」的職場宗旨，把言語霸凌、造謠、咆哮及辱罵同仁當作日常便飯，甚至為了耍官威在公開場合無故飆罵同仁、延宕業務推動，24小時待命要求的疲勞轟炸及心理壓力，使同仁身心俱疲，難以維持正常家庭生活，甚至奔喪、喪假、待產假、因病休養等，都被以考績及升遷等各種理由百般刁難。

投訴者表示，張處長英文流利，肩負雙語國家政策、APEC、中東歐專案、淨零轉型政策等國家重要政策，但實際上這些成果只是國家的血鑽石！張處長領導事蹟如下：

一、言語攻擊、咆哮及辱罵同仁，施加過大心理壓力，以致同仁身心俱疲，還不准同仁看醫或調職。

1. 凡看同仁不順眼，隨即召開緊急會議，邀請全處／全科的人當他公審同仁的觀眾，公開處刑！面對莫須有的罪名，同仁只能站在全處／全科面前被無盡辱罵，事後再與同事互相憐憫、繼續加班，苦不堪言！自副處長、專門委員、科長、承辦同仁，幾乎無一倖免，有如文革現場重現，嚴重影響單位管理系統。

2. 要求同仁時時刻刻待命，通訊軟體訊息必須秒讀秒回，若未立刻回覆，返回辦公室後只有無盡刁難語言羞辱，甚至無理的以考績伺候。同仁為了避免遭受霸凌，連上廁所、洗澡都需要不斷確認訊息，長久以來身心受創，整天神經兮兮、失眠、恐慌，亦嚴重影響同仁家庭及下班生活。同仁因被交辦業務過多，投入工作過長，造成家人嚴重反彈，張處長不但未重新調配工作，反而拿來當功績說嘴，炫耀同仁努力工作，自己治軍嚴謹。

3. 張處長曾請某名同仁修改稿件，該同仁因「公務」外出，未能即時回應處長所需，處長即在公務群組謾罵「下次再這樣，我會殺了你」，顯有過當。

4. 指令反反覆覆，以謾罵同仁當作領導，製造混亂及無謂恐懼：任何小事皆要上報，甚至向外單位打聽許多不必要的訊息，若沒回報就會被認為是隱匿消息、欺瞞長官；若都報告了，卻說這種事也要跟她說。最不幸的情況，張處長常常逼迫同仁向外單位打聽不必要的資訊，若外單位有反應，隨即飆罵聽命行事的同仁。

5. 情緒起伏不定，同仁每天戰戰兢兢，不是怕事情做不好，是怕張處長心情不好又要拿小事開刀，咆哮、拍桌是家常便飯，動輒因心情不好或討厭特定同事即惡意退文。張處長依個人心情，故意隱匿工作資訊不讓中間主管知曉，再反覆飆罵各主管未掌握狀況，為了屏蔽各種資訊，處內成立各種通訊軟體群組，圈圈內又有圈圈，架空中間主管，嚴重侵害官僚體系應有的制度。

6. 對於身心俱疲、心灰意冷，想調職或已調職的同仁，張處長極力扯謊抹黑，不僅在內部霸凌，甚至想辦法阻礙同仁升遷，留下來的同仁即便負責多項重要業務，仍不斷謾罵霸凌、濫用考績權利亂打考績，阻礙同仁職涯發展。

7. 綜規處同仁長期身處24小時待命、身心俱疲的情形在公務圈廣為人知，使得高職等的職務出缺常招聘不到適合人員，不只已錄取的人放棄報到、表現優異的同仁也犧牲前途放棄升遷。然而，面對招募成果不力，張處長除了飆罵副處長，甚至揚言要懲處無辜的人事承辦人員，絲毫不檢討自身作為。

8. 刁難罹癌同仁請假：醫生建議罹病同仁休息，張處長卻叫同仁不要聽醫生的話！在任期間10年即有多位同仁罹癌、重病甚至離世，雖然無法證明有直接關係，但是長久以來惡劣的環境導致人心惶惶，常常有同仁做夢夢到被處長飆罵，甚至夢到自己罹癌後，覺得很慶幸終於生病了！可以不用做事了！

9. 張處長基於自身優勢及經驗，過於強調國際業務，不考慮同仁專業背景，皆轉作國際業務，並捧高國際業務，貶抑其他同仁原有專業，絲毫不重視國發會綜規處原扮演國家規劃中流砥柱的重要角色，未能對國家發展整體業務進行推動，亦無與各部會與會內其他處室積極合作，甚或貶低各部會及各處室主管與業務，亦是國發會近年來行政角色弱化之原因之一。

10. 張處長行事猜忌狡猾，亦曾要求同仁至其他同仁電腦前刪除檔案，致使部分證據已佚失，且大多同仁在長期欺壓下，只能噤聲不語。但張處長的所做所為，在各部會、各單位都有所聞。

二、貪圖小利，公器私用。

投訴者指控張惠娟，各項工作成果投稿國發會出版刊物之稿費以「內規」為由，強制列在同仁的報稅所得，卻強迫同仁捐出當綜規處的「處費」，用作她個人紅白包交際或其他支出。雖然不是本人正面強迫，但往往透過秘書傳話，要同仁代為支出出差期間無法核銷的費用，並貢獻個人稿費。雖然張處長表示，公務所得應上繳公積金，惟張處長多次出外簡報、演講的出席費，卻從未告知是否比照相同標準。

三、職權（性）騷擾，違反性平原則。

1. 利用撐傘時，挽上男性同仁手；還教導男性同仁說「對待長官就要像對待女朋友一樣」。也曾碰觸男性同仁身體，稱讚「身材很好」。

2. 張處長自詡國內性平專家，對外號稱重視女性員工生育福利，背後卻是媽媽夢想的扼殺者！張處長曾多次以公開或私下「希望」適婚或結婚且工作能力強的女同事不要懷孕，以免影響工作推動，但工作從來不可能有停止的一天，此番言論已造成同仁巨大身心壓力！少子化已是國安危機，此舉不僅影響國安還嚴重違反性平原則，打壓同仁工作權。