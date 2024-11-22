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北市府霸凌申訴7成不成立 蔣萬安：重新檢視

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左起）、台北市立聯合醫院總院長王智弘、台北市社會局長姚淑文、台北市人事處處長張建智與台北市衛生局長黃建華下午在議會接受總質詢，台北市議員游淑慧針對台北市政府主管霸凌與制度壓榨等相關問題質詢，眾人臉色沈重。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左起）、台北市立聯合醫院總院長王智弘、台北市社會局長姚淑文、台北市人事處處長張建智與台北市衛生局長黃建華下午在議會接受總質詢，台北市議員游淑慧針對台北市政府主管霸凌與制度壓榨等相關問題質詢，眾人臉色沈重。記者蘇健忠／攝影

勞動部吳姓公務員疑遭職場霸凌死亡案，引爆國人怒火，也燒到台北市政府，北市議員陸續揭露數件霸凌陳情案。市議員游淑慧下午在市政總質詢中，針對北市府去年共受理72件職場霸凌案，卻有51件不成立，占了7成，追問蔣萬安不成立的理由為何，並要求去年的案件要重新調查；蔣萬安承諾「可以」，會重新檢視。

游淑慧說，職場霸凌過去都隱忍，或因匿名，被以黑函壓下來，這一次勞動部事件，大家才出面申訴，北市府一年共有多少件霸凌申訴？蔣萬安說，112年有72件，今年累積到現在有61件；人事處也表示，申訴比較多是衛生局和轄下聯醫；第二多的是教育局和各學校機關。

其中，衛生局霸凌案件去年53件，局本部3件、聯醫50件，聯醫比較多，原因是員工多，另一方面是成立件數17件，有23件不成立，由申訴處理委員會委員決議。聯醫表示，各機關有申訴處理委員會，都有公開討論，被申訴霸凌，大部分是言語霸凌居多，主管領導時的用詞，造成員工申訴。

北市人事處長張建智指出，各機關申訴處理委員會，過去的組成是3分之1是外部委員，3分之2是內部委員，因發現不成立的案件很多，所以從去年開始要求委員至少應有3分之2為外部專家學者，以落實公正、專業。

游淑慧指出，改變委員會比例，等於是市府承認過去調查以內部委員多，大家都有感情、遮掩，這就是公務員霸凌黑數的原因「被蓋起來了」她肯定市府改變，造福後人，但去年不成立案件，應要重新調查；蔣萬安說，可以，會重新檢視，其實勞動部事件發生之前，北市府就已經精進，目前台北市對霸凌案件處理，是最嚴格的。

北市府 職場霸凌 蔣萬安

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