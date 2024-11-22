北市府霸凌申訴7成不成立 蔣萬安：重新檢視

勞動部吳姓公務員疑遭職場霸凌死亡案，引爆國人怒火，也燒到台北市政府，北市議員陸續揭露數件霸凌陳情案。市議員游淑慧下午在市政總質詢中，針對北市府去年共受理72件職場霸凌案，卻有51件不成立，占了7成，追問蔣萬安不成立的理由為何，並要求去年的案件要重新調查；蔣萬安承諾「可以」，會重新檢視。

游淑慧說，職場霸凌過去都隱忍，或因匿名，被以黑函壓下來，這一次勞動部事件，大家才出面申訴，北市府一年共有多少件霸凌申訴？蔣萬安說，112年有72件，今年累積到現在有61件；人事處也表示，申訴比較多是衛生局和轄下聯醫；第二多的是教育局和各學校機關。

其中，衛生局霸凌案件去年53件，局本部3件、聯醫50件，聯醫比較多，原因是員工多，另一方面是成立件數17件，有23件不成立，由申訴處理委員會委員決議。聯醫表示，各機關有申訴處理委員會，都有公開討論，被申訴霸凌，大部分是言語霸凌居多，主管領導時的用詞，造成員工申訴。

北市人事處長張建智指出，各機關申訴處理委員會，過去的組成是3分之1是外部委員，3分之2是內部委員，因發現不成立的案件很多，所以從去年開始要求委員至少應有3分之2為外部專家學者，以落實公正、專業。

游淑慧指出，改變委員會比例，等於是市府承認過去調查以內部委員多，大家都有感情、遮掩，這就是公務員霸凌黑數的原因「被蓋起來了」她肯定市府改變，造福後人，但去年不成立案件，應要重新調查；蔣萬安說，可以，會重新檢視，其實勞動部事件發生之前，北市府就已經精進，目前台北市對霸凌案件處理，是最嚴格的。