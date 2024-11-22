被指涉霸凌 社工司長蘇昭如：想不起來但不敢100%排除

衛福部部長邱泰源指示次長呂建德成立職場霸凌調查專案小組，共要調查具名的主任秘書暨社保司長劉玉娟、心健司前司長陳亮妤，與1名不具名司長。今消息人士指出，不具名司長為衛福部社工司長蘇昭如。她受訪時回應，自己昨日起深刻檢討，如有違反規定之處，會依規定處理，配合小組調查，並坦然接受調查結果。

昨日報載有3位女性司長涉嫌霸凌，其中1人是社政司長。蘇昭如說，社政司長沒有幾位，自己很有可能是遭檢舉的對象，因此也詢問過人事處處長，並告知對方如果是自己被檢舉，一定配合調查，但到目前為止，沒有接獲通知，而自己雖然想不起來有霸凌事實，「但平常跟同仁溝通，是否有忽略同仁感受之處，不敢百分之百排除」。

不具名人士指出，社工司流動率高，有科長被迫提早退休。對此，蘇昭如說，自己司長任內，僅2位科長退休離職，一位是台中辦公室男性科長，為屆齡退休，另一人是救助科科長，對方提出離職時，自己一再留人，還出動各方人馬幫忙說服，但因當時正值社會救助法修法期間，工作量暴增，該名司長自認無法負荷，還是選擇退休，她也只能尊重。

至於外界所傳，社工司司長不讓同仁轉調一事，蘇昭如表示，自己任內一位同仁以照顧家人為由，提出調職要求，自己當時沒有同意的原因是對方已是視察，申請降調當科長，此舉會讓職等下降，對同仁權益有所損害，加上同仁任職的災害科，人力相當吃緊，「身為主管很兩難，可以做一個濫好人讓同仁想走就走，但其他同仁就會承擔大量工作」。

蘇昭如說，半年後該名同仁又提出商調函，她立即予以同意，同仁到新的單位後，還請秘書送上盆栽給予祝福，「這是自己的一貫作風，送上盆栽讓同仁的新單位知道，同仁是有娘家可以依靠」。而另一名同仁，請調回台北市，主因是同仁的母親生病，需要就近照顧，她也馬上同意。

「轉調至促轉會的同仁，到職一年表現認真盡責，立刻升了一個職等，但接下來不到一年就提出希望調職。」蘇昭如說，當時擔心人力配置問題，沒有立刻同意同仁商調的要求，對方因此向部長申訴，在長官要求下，即使會造成人力補充困難，自己仍同意該名同仁商調，並同樣送上盆栽給予祝福。

有消息人士指出，蘇昭如是菊系人馬，從監察院長陳菊在台北市社會局任內，就在社會局任職，後續隨陳菊至勞委會職訓局任職，最後在陳菊協助下進入衛福部社工司。

蘇昭如說，陳菊是很好的長官，但自己與陳菊的交集，只到勞委會為止，會到衛福部任職是希望發揮社工系畢業的專長，與陳菊完全沒有關係，「我們是為文官，在不同政黨時代工作，只求對老百姓負責，服務人民，盼社會能夠更尊重文官」。