謝宜容記過免職 桂宏誠質疑考績委員會未開就公布結果

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉嫌霸凌公務員致死案，日前勞動部已對謝做出一次記二大過的免職處分。民主文教基金會董事長桂宏誠今天質疑，考績委員會尚未召開前，勞動部長、行政院長就公開宣布懲處結果，程序是否嚴謹完備，銓敘部未來是否可能會退回重辦。

針對第14屆考試院人事同意權案，立法院全院委員會今天舉行「行使考試院長、副院長及考試委員同意權案」公聽會，受邀出席的專家學者，發言時針對近日勞動部霸凌事件提出看法。

桂宏誠指出，根據媒體報導，勞動部召開考績委員會約在下班後，且開會時間長達3個小時，但勞動部長當天午後就表示將記謝宜容2大過；當天下午行政院長卓榮泰趕在考績委員會召開前，就先舉行記者會宣布謝宜容的記過懲處結果，難道考績委員會只是過場嗎？

桂宏誠質疑，據傳謝宜容當天休假，不知是否有無依法通知她到場陳述和申辯，以及發出通知後，有無給謝宜容足夠的準備時間，勞動部召開考績委員會做成決議的過程，是否程序完備和嚴謹，勞動部的專案考績結果送到銓敘部後，是否可能被退回重辦。

政治大學法律系副教授林佳和表示，大法官在釋字第784號、785號解釋中，都提出關於公務員的權利保障，這次的遺憾事件，凸顯公務員在職業安全保護上，跟一般民營勞動者在職業安全衛生法享有的保障密度、程度、類型等，差別很大，目前申訴等制度恐怕需要檢討。

台北大學公共行政暨公共政策學系教授紀俊臣說，近日發生霸凌事件，考試院尤其是保訓會，應盡量宣導對於公務人員保障制度，減少霸凌事件發生。