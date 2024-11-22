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台鐵也爆霸凌？傳高層侮辱、不付加班費 員工申訴被踢皮球

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司今也傳出員工集體投訴人資高層霸凌案。台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片
台鐵公司今也傳出員工集體投訴人資高層霸凌案。台鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片

勞動部霸凌案悲劇延燒，近日多個公家機關也連環爆出霸凌爭議。台鐵公司今也傳出員工集體投訴人資高層多次貶低侮辱、咆哮、不支付加班費、打假卡，或是要求員工下班及假日回訊息等，向台鐵、交通部和人事總處申訴卻遭踢皮球。對此，台鐵公司表示，均依規定建立職場不法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會調查及處理。

隨著公部門霸凌案愈演愈烈，今年元旦公司化的台鐵近日也傳出霸凌爭議。有員工發出投訴信，控訴人資高層不時貶低侮辱、頻退公文、咆哮，要求員工下班或假日要回訊息、不支付加班費等多項情事，但向台鐵、交通部和人事總處申訴均未果。

員工控訴，該名人資高層平時會刻意刁難特定員工業務，對公文或業務不滿意就會貶低或侮辱承辦人員，甚至在會議上影射特定員工並大聲咆哮。此外，針對不喜歡的員工超時加班，也會刻意不同意申請專案加班、不支付加班費，更要求「打假卡」。

對此，台鐵公司表示，對於職場霸凌申訴案件，均依據勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，建立職場不法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會進行超然公正的調查及處理。

台鐵表示，調查委員會委員由政風、職安、法務、工會代表及勞資爭議調解律師（外部）組成，調查及處理結果奉核定後會立即通知委員及當事人，並落實辦理調查建議。另也強調，對職場不法侵害零容忍，將持續推動各項政策，促進員工身心健康，營造友善職場環境。

加班費 台鐵 職場霸凌

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