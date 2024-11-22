職場霸凌無「專法」可管是法律漏洞？法務部官員：有討論空間

勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容職場霸凌引發公憤，職場霸凌迄無專法可管。法務部官員說，「霸凌」一詞沒有明訂在刑法中，如要將霸凌態樣朝刑事法律修法，構成要件必須明確，才能真正保護被害人並處罰加害人。

法務部官員表示，法律沒有「霸凌」專有名詞，刑法侵害人權的罪名包括傷害、恐嚇、公然侮辱、妨害性自主罪有關犯罪等，連同性騷擾防治法在內，加害人都有可能藉由職場權位的高度「向下」侵犯人權，回歸一般刑事處罰解決即可。

官員說，法律制訂要有明確原則性始能執法，而刑事處罰的標準須依循嚴格證據主義，才不會製造冤、錯、假案，如果行為不涉及刑事犯罪，就要以行政法去規範。

法界表示，無論發生在公部門或民間機構，「霸凌」都純粹是主觀感受問題，上司與下屬人際關係和諧，於言語的溝通上下屬對上司的說話語氣、態度也許不感覺被侵犯，反之，如雙方關係緊張，主管的工作指令即可能遭曲解為霸凌。

官員說，常見的性騷擾、性侵害與「性」有關犯罪，對在職場「以上犯下」都有加重處罰特別規定，顯示立法者早注意到利用權勢犯罪的問題應予防範。