北分署霸凌案 勞動部：移送監院、新北地檢懲戒及偵辦

針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員之死，燒出北分署職場霸凌案，民眾怒火難平息。勞動部今表示，已針對北署長謝宜容以考績法一次記兩大過、並免除職務，也會移送監察院、新北地檢署。

勞動部表示，對於北分署同仁憾事，並涉職場霸凌一案，勞動部非常重視，也做了相關處置，包括分署長依考績法一次記兩大過，並免除職務；勞動力發展署署長蔡孟良依考績法記一大過，並改調非主管職務。

除此，勞動部將依公務員懲戒法第24條規定，移送監察院審查及追究責任；並依公務員懲戒法第5條第3款規定，將分署長自即日起停止其職務。

有關陳情書所指相關涉及不法一節，勞動部說，新北地檢署已立案偵辦，勞動部已提供相關資料，並全力配合。