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傳疑有霸凌 台鐵：對職場不法侵害零容忍

中央社／ 台北22日電
台鐵也傳出疑似有職場霸凌案，員工集體投訴台鐵人資高層不時貶低侮辱、頻退公文、咆哮，要求員工下班或假日要回訊息等。台鐵今天表示，對職場不法侵害零容忍。聯合報系資料照
台鐵也傳出疑似有職場霸凌案，員工集體投訴台鐵人資高層不時貶低侮辱、頻退公文、咆哮，要求員工下班或假日要回訊息等。台鐵今天表示，對職場不法侵害零容忍。聯合報系資料照

台鐵也傳出疑似有職場霸凌案，員工集體投訴台鐵人資高層不時貶低侮辱、頻退公文、咆哮，要求員工下班或假日要回訊息等。台鐵今天表示，對職場不法侵害零容忍。

政府機關職場霸凌案頻傳，不只勞動部、衛生福利部等單位，台鐵也傳出疑似職場霸凌案，員工集體發出投訴信，直指台鐵人資高層不時貶低侮辱、頻退公文、咆哮，要求員工下班或假日要回訊息、不支付加班費等14項投訴案件。

對此，台鐵回應，對於職場霸凌申訴案件，公司均依據勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，建立職場不法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會進行超然公正的調查及處理。

台鐵表示，調查委員會委員由政風、職安、法務、工會代表及勞資爭議調解律師（外部）組成，調查及處理結果奉核定後會立即通知委員及當事人，並落實辦理調查建議。

台鐵強調，對職場不法侵害零容忍，將持續推動各項政策，促進員工身心健康，營造友善職場環境。

勞動部 台鐵 職場霸凌

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