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北市府再傳霸凌案？ 蔣萬安：已請人事處徹查申訴進度

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

勞動部吳姓公務員疑遭職場霸凌死亡案，引發眾怒。台北市議員連環爆市府內部接獲到的霸凌案件，議員陳怡君、陳炳甫也詢問市府是否有掌握相關訊息。台北市長蔣萬安今天赴議會備詢回答，請人事處等機關，全面了解所有霸凌申訴的進度。

北市議員陳怡君補充，陸陸續續仍有收到霸凌案件，以及METOO案件，包含衛生局2件，一個是打算跳樓被勸，另一個每天上班都想說乾脆被車撞，目前已離職。社會局1件是言語霸凌、不讓同仁休假，不然動不動就叫公務人員回家吃自己，搞得同仁住院還被長官辱罵。

另外，METOO案件則出自教育局。陳怡君說，陳情人指，遭長官偶爾摸手、肩膀、屁股，陳情人認為長官要退休了，偶爾才會發生，而且辦公室沒有監視器難以舉證，因此想想只好算了。

此外，台北市議員陳炳甫今天在議會中也同樣質詢台北市長蔣萬安，他說，如果這些案件都屬實，那市府應該要積極掌握資料，為什麼會有這樣契機發生職場霸凌，就連行政院也說會徹查所有機關，若沒有掌握就是市府螺絲掉滿地。

蔣萬安回覆，會請人事處等機關，全面了解所有霸凌申訴的進度，以及有沒有任何沒有依照程序進行的案件。

職場霸凌 蔣萬安 議員

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