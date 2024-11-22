獨／衛福部第3人涉霸凌 爆主管社政與謝宜容同為菊系

衛福部霸凌事件連環爆，立法委員陳昭姿昨說，除疾管署整備組長外，衛福部至少還有3位司長涉嫌霸凌下屬。其中2人已有人具名檢舉，分別為衛福部主任秘書暨社保司長劉玉娟、心健司前司長陳亮妤。今天一位不願具名社工界人士指出，另1人就是衛福部主掌社政相關業務的蘇姓司長。衛福部次長呂建德間接證實此事。

衛福部長邱泰源要求呂建德組成專案調查小組。呂建德說，小組調查2件具名、1件不具名司長霸凌案，現已進入調查階段，將於一周內產出調查結果，決定前述案件是否成案。記者詢問不具名案件是否就是蘇姓司長，呂建德間接證實，「您所說的我們都有掌握」。

一位知情人士指出，蘇姓司長阻擋一位同仁商調至促轉會的請求，同仁溝通無效，寫信至部長信箱投訴，時任衛福部長薛瑞元，要求督導社福業務的政務次長李麗芬約談，勸蘇放人。記者致電詢問李麗芬，對方僅說「不便表示意見」。

該人士指出，蘇姓司長與勞動部勞發署北分署長謝宜容一樣，曾在台北市社會局任職，由現任監察院長、時任台北市社會局長陳菊，帶至勞委會職訓局（現勞動部勞發署）擔任組長，前幾年進一步她爭取到衛福部任職，升官軌跡如出一轍。

一位公務體系人員表示，與自己任職過的各部會相比，衛福部長官確實情緒起伏較大，蘇姓司長對下屬要求很高，加上個性較急，表達意見時常飆高音，不時會用尖銳的詞句與同仁溝通，同仁若是回嘴，蘇姓司長的情緒起伏就會更大。除了蘇姓司長，該司的簡任長官脾氣也不小，導致該司的流動率高。

一位立委辦公室人員也證實，有民眾檢舉蘇姓司長霸凌同仁，雖然近期辦公室接獲大量有關衛福部的檢舉中，許多爆料像是黑函、獵巫，或所訴事件已循程序處理，只是對結果不滿意而趁著新聞熱度陳情，但有關蘇姓司長的職場霸凌案件，雖仍需進一步調查，但案情較為明確。